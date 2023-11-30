Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Daftar 3 Produk Paling Laris di Ritel MR DIY, Apa Saja?

Asla Lupanda , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |14:17 WIB
Daftar 3 Produk Paling Laris di Ritel MR DIY, Apa Saja?
JAKARTA - Berbagai ritel di Indonesia bersaing untuk memberikan berbagai produk terbaiknya.

MR DIY sebagai salah satu ritel yang berkembang di Indonesia menyediakan lebih dari 17.000 variasi barang dengan berbagai macam kategori.

President Of Director MR DIY, Darwin Cyril Noerhadi mengungkapkan terdapat kategori barang yang masuk dalam tiga teratas.

Berikut beberapa kategori barang yang paling laris di MR DIY:

1. Kebutuhan Ibu

Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kebutuhan dapur.

Minat belanja kebutuhan dapur sangat tinggi.

Kategori ini juga lebih berkaitan dengan daerah kekuasaan ibu-ibu, maka kebutuhan ibu menjadi daftar tertinggi barang yang dibeli dan dicari.

