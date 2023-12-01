Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Operasikan 16 Trainset Mulai 1 Desember, Waktu Tunggu Jadi 7 Menit

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |09:36 WIB
LRT Jabodebek Operasikan 16 Trainset Mulai 1 Desember, Waktu Tunggu Jadi 7 Menit
LRT Jabodebek operasikan 16 trainset (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTALRT Jabodebek mengoperasikan 16 trainset mulai 1 Desember 2023. Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan kembali menambah 4 rangkaian kereta atau trainset LRT Jabodebek.

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal mengatakan dengan penambahan 4 trainset tersebut, kini per 1 Desember jumlah rangkaian yang dioperasikan kini menjadi 16 trainset dari sebelumnya hanya 12 trainset.

“Penambahan rangkaian ini dimaksudkan agar waktu tunggu (headway) dapat dipersingkat menjadi 7-15 menit sekaligus untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama musim libur ini,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/12/2023).

Risal juga mengatakan bahwa pihaknya secara bertahap akan melakukan penambahan hingga keseluruhan rangkaian yakni 27 rangkaian dioperasikan secara penuh.

Selain itu, pihaknya juga menerapkan tarif promo LRT Jabodebek jelang masa libur Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Adapun tarif promo tersebut berupa tarif maksimal perjalanan sebesar Rp10 ribu. Sementara untuk 1 km pertama masih tetap dikenakan biaya Rp3 ribu dan kilometer selanjutnya yakni Rp700.

