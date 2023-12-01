JAKARTA - Kado awal Desember 2023 menarik untuk diketahui. Kado ini diberikan untuk masyarakat dengan berbagai kebijakan, salah satunya penurunan harga BBM non subsidi.
Tidak hanya penurunan harga BBM, terdapat juga kebijakan yang diberikan kepada masyarakat sebagai kado, seperti bansos hingga BLT. Berikut ini Okezone rangkum kado awal Desember 2023:
1. Harga BBM Turun
BBM Pertamina
Solar subsidi: Rp6.800 per liter
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.350 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Pertamax Green 95: Rp14.900 per liter
Dexlite: Rp15.550 per liter
Pertamina Dex: Rp16.200 per liter
BBM Shell
Shell Super: Rp13.990 per liter
Shell V-Power: Rp15.140 per liter
Shell V-Power Diesel:Rp16.330 per liter
Shell V-power Nitro+: Rp15.480 per liter
BBM BP-AKR
BP 92: Rp13.950 per liter
BP Ultimate: Rp15.140 per liter
BP Diesel: Rp15.665 per liter
2. BLT El Nino
Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga yang terdampak oleh fenomena El Nino. Setiap keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan BLT El Nino sebesar Rp400.000 selama dua bulan, yaitu pada bulan November dan Desember