Kado Awal Desember 2023, Harga BBM Turun hingga BLT Cair

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |11:45 WIB
Kado Awal Desember 2023, Harga BBM Turun hingga BLT Cair
Harga BBM turun hingga BLT cair di awal Desember 2023. (Foto: Pertamina)
JAKARTA - Kado awal Desember 2023 menarik untuk diketahui. Kado ini diberikan untuk masyarakat dengan berbagai kebijakan, salah satunya penurunan harga BBM non subsidi.

Tidak hanya penurunan harga BBM, terdapat juga kebijakan yang diberikan kepada masyarakat sebagai kado, seperti bansos hingga BLT. Berikut ini Okezone rangkum kado awal Desember 2023:

1. Harga BBM Turun

BBM Pertamina

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.350 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter

Pertamax Green 95: Rp14.900 per liter

Dexlite: Rp15.550 per liter

Pertamina Dex: Rp16.200 per liter

BBM Shell

Shell Super: Rp13.990 per liter

Shell V-Power: Rp15.140 per liter

Shell V-Power Diesel:Rp16.330 per liter

Shell V-power Nitro+: Rp15.480 per liter

BBM BP-AKR

BP 92: Rp13.950 per liter

BP Ultimate: Rp15.140 per liter

BP Diesel: Rp15.665 per liter

2. BLT El Nino

Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga yang terdampak oleh fenomena El Nino. Setiap keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan BLT El Nino sebesar Rp400.000 selama dua bulan, yaitu pada bulan November dan Desember

