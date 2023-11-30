Harga BBM Pertamax di Jakarta Turun Jadi Rp13.350/Liter Mulai 1 Desember 2023

Harga BBM Pertamax di Jakarta Turun Mulai 1 Desember 2023 (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga BBM non subsidi seperti Pertamax turun mulai Jumat 1 Desember 2023.

Seperti harga BBM Pertamax di Jakarta turun Rp50 menjadi Rp13.350 per liter dari harga sebelumnya Rp13.400 per liter.

Untuk harga BBM Pertamax Turbo juga turun Rp150 menjadi Rp15.350 per liter dari harga sebelumnya Rp15.500 per liter.

Penyesuaian harga ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian dikutip dari laman resmi Pertamina, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Sementara harga Pertalite tidak mengalami perubahan dan tetap dijual Rp10.000 per liter.