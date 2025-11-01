Pertamina Akan Tindak Tegas Oknum Perusak Kualitas BBM di Jatim

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang terbukti secara sengaja melakukan tindakan perusakan kualitas bahan bakar minyak (BBM) serta mencoreng citra perusahaan.

Hal tersebut disampaikan menyusul munculnya dugaan kualitas BBM jenis Pertalite yang bermasalah di sejumlah wilayah Provinsi Jawa Timur.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyatakan seluruh proses penyaluran BBM yang dilakukan oleh Pertamina maupun di SPBU telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang ketat untuk menjaga kualitas produk.

"Untuk melakukan penyaluran BBM ini, baik di Pertamina maupun di SPBU khususnya, itu ada SOP, tata cara prosedur yang harus dilaksanakan untuk memastikan agar BBM itu kualitasnya baik, tidak tercampur air dan tidak menimbulkan kerugian buat masyarakat,” tegas Ega, saat konferensi pers di SPBU Jalan Jemursari Surabaya dikutip, Sabtu (1/11/2025).

Ega menyaakan pihaknya tidak akan menoleransi tindakan oleh pihak siapa pun, baik pihak internal maupun eksternal, yang terbukti melanggar prosedur dan merusak citra serta kepercayaan publik terhadap Pertamina.