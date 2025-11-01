Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Akan Tindak Tegas Oknum Perusak Kualitas BBM di Jatim

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |12:12 WIB
Pertamina Akan Tindak Tegas Oknum Perusak Kualitas BBM di Jatim
Pertamina Akan Tindak Tegas Oknum Perusak Kualitas BBM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang terbukti secara sengaja melakukan tindakan perusakan kualitas bahan bakar minyak (BBM) serta mencoreng citra perusahaan.  

Hal tersebut disampaikan menyusul munculnya dugaan kualitas BBM jenis Pertalite yang bermasalah di sejumlah wilayah Provinsi Jawa Timur. 

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyatakan seluruh proses penyaluran BBM yang dilakukan oleh Pertamina maupun di SPBU telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang ketat untuk menjaga kualitas produk. 

"Untuk melakukan penyaluran BBM ini, baik di Pertamina maupun di SPBU khususnya, itu ada SOP, tata cara prosedur yang harus dilaksanakan untuk memastikan agar BBM itu kualitasnya baik, tidak tercampur air dan tidak menimbulkan kerugian buat masyarakat,” tegas Ega, saat konferensi pers di SPBU Jalan Jemursari Surabaya dikutip, Sabtu (1/11/2025).

Ega menyaakan pihaknya tidak akan menoleransi tindakan oleh pihak siapa pun, baik pihak internal maupun eksternal, yang terbukti melanggar prosedur dan merusak citra serta kepercayaan publik terhadap Pertamina. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180667/bbm-jTeS_large.jpg
Pertamina Sigap Hadapi Masalah Pertalite di Jatim, Masyarakat Tak Perlu Panik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180665/spbu_pertamina-cNHx_large.jpg
Pertamina dan Lemigas Tegaskan Pertalite di 300 SPBU Jatim Tak Tercemar Air, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180650/harga_bbm-5VKx_large.jpg
Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180639/mekanik_soal_motor_brebet_karena_bbm-PuoR_large.jpg
Soal Motor Brebet di Jatim, Mekanik: Tak Semua Gegara BBM!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180625/bbm-lMxi_large.png
Sisir 300 SPBU di Jatim, Pertamina Pastikan BBM Pertalite Tak Tercampur Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179652/purbaya-V6Tj_large.jpg
Bayar Kompensasi BBM, Purbaya Tunggu Tagihan Pertamina 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement