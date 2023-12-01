BPS Catat Harga Beras Premium Meroket 26%, Kini Tembus Rp13.250/Kg

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp13.250,00 per kg pada November 2023 atau turun 0,91% dibandingkan bulan sebelumnya.

Sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp12.960,00 per kg atau turun sebesar 0,40% dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp12.535,00 per kg atau naik sebesar 1,24%.

Demikian dikutip dari survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan pada 868 perusahaan penggilingan di 31 provinsi, di mana diperoleh 1.086 observasi beras di penggilingan.

"Dibandingkan dengan November 2022, rata-rata harga beras di penggilingan pada November 2023 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing naik sebesar 26,05%, 28,03%, dan 31,36%," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud dalam Rilis BPS di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

BPS juga mencatat dari 1.848 transaksi penjualan gabah di 26 provinsi selama November 2023, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 67,69 persen, gabah kering giling (GKG) 23,16 persen, dan gabah luar kualitas 9,15 persen.

Selama November 2023, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp6.718,00 per kg atau turun 1,94% dan di tingkat penggilingan Rp6.872,00 per kg atau turun 1,76% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.