Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPS Catat Harga Beras Premium Meroket 26%, Kini Tembus Rp13.250/Kg

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |12:00 WIB
BPS Catat Harga Beras Premium Meroket 26%, Kini Tembus Rp13.250/Kg
Harga Beras Premium Turun di November 2023. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp13.250,00 per kg pada November 2023 atau turun 0,91% dibandingkan bulan sebelumnya.

Sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp12.960,00 per kg atau turun sebesar 0,40% dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp12.535,00 per kg atau naik sebesar 1,24%.

Demikian dikutip dari survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan pada 868 perusahaan penggilingan di 31 provinsi, di mana diperoleh 1.086 observasi beras di penggilingan.

"Dibandingkan dengan November 2022, rata-rata harga beras di penggilingan pada November 2023 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing naik sebesar 26,05%, 28,03%, dan 31,36%," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud dalam Rilis BPS di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

BPS juga mencatat dari 1.848 transaksi penjualan gabah di 26 provinsi selama November 2023, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 67,69 persen, gabah kering giling (GKG) 23,16 persen, dan gabah luar kualitas 9,15 persen.

Selama November 2023, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp6.718,00 per kg atau turun 1,94% dan di tingkat penggilingan Rp6.872,00 per kg atau turun 1,76% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188556/beras-weuS_large.jpg
Heboh Bantuan Beras Bencana Sumatera, Kementan: 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187744/cadangan_beras_ri-2GpX_large.jpg
Kirim Bantuan Logistik ke Bencana Sumatera, Amran Pastikan Stok Cadangan Beras Masih Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187493/bea_cukai-5w01_large.jpg
Kasus Beras Ilegal, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Batam-Sabang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186378/purbaya-3e8E_large.jpg
Purbaya soal Beras Impor Ilegal 250 Ton di Sabang: Saya Periksa Anak Buah Kenapa Bisa Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185616/harga_beras-xUBf_large.jpg
Jelang Akhir Tahun, Harga Beras Akan Tetap Stabil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185466/beras-Chns_large.jpg
Penampakan Beras Impor Ilegal 250 Ton Milik Multazam Sabang Group, Mentan: RI Swasembada Jangan Diganggu!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement