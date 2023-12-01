Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri ESDM Dukung 2 Proyek Migas Diusulkan Jadi PSN

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |16:05 WIB
Menteri ESDM Dukung 2 Proyek Migas Diusulkan Jadi PSN
Menteri ESDM Arifin Tasrif dukung penuh 2 proyek migas masuk PSN. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mendukung penuh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang mengusulkan proyek Geng North dan Asap Kido Merah (AKM) masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kita prinsipnya mendukung karena ini strategis sekali buat kita. Jadi dengan adanya Geng North Train di LNG bisa jalan sampai 5," katanya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

 BACA JUGA:

Sementara untuk AKM, Arifin menilai proyek ini juga sangat strategis untuk mendukung pabrik pupuk di Fakfak yang baru diresmikan beberapa waktu lalu.

"Sedangkan AKM ini kan memang strategis untuk dukungan gas untuk pabrik pupuk. Kita perlu pabrik pupuk untuk dukungan pangan di sana," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto memang mengaku telah menyampaikan usulan ini kepada Arifin Tasrif.

 BACA JUGA:

"AKM sudah kita ajukan dan sudah ada dukungan dari Pak Menteri ESDM. Yang Geng North juga sudah ya kita ajukan," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII di Kompleks Parlemen Senayan.

Diungkapkan Dwi, alasan diusulkan kedua proyek tersebut lantaran potensi dan perannya yang sangat besar di lokasi kedua proyek itu berada.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement