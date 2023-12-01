Menteri ESDM Dukung 2 Proyek Migas Diusulkan Jadi PSN

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mendukung penuh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang mengusulkan proyek Geng North dan Asap Kido Merah (AKM) masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kita prinsipnya mendukung karena ini strategis sekali buat kita. Jadi dengan adanya Geng North Train di LNG bisa jalan sampai 5," katanya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Sementara untuk AKM, Arifin menilai proyek ini juga sangat strategis untuk mendukung pabrik pupuk di Fakfak yang baru diresmikan beberapa waktu lalu.

"Sedangkan AKM ini kan memang strategis untuk dukungan gas untuk pabrik pupuk. Kita perlu pabrik pupuk untuk dukungan pangan di sana," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto memang mengaku telah menyampaikan usulan ini kepada Arifin Tasrif.

"AKM sudah kita ajukan dan sudah ada dukungan dari Pak Menteri ESDM. Yang Geng North juga sudah ya kita ajukan," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII di Kompleks Parlemen Senayan.

Diungkapkan Dwi, alasan diusulkan kedua proyek tersebut lantaran potensi dan perannya yang sangat besar di lokasi kedua proyek itu berada.