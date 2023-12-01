Caleg Partai Perindo Sebut Konsumen Lebih Kritis Sebelum Belanja, Ini Alasannya

JAKARTA - Kemunculan e-commerce turut menyebabkan kasus-kasus penipuan yang merugikan konsumen, mulai dari barang pesanan yang tak kunjung diantar, hingga barang pesanan yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi.

Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 4 Partai Perindo Nugraha Harpal Novten meminta masyarakat untuk lebih kritis dan berhati-hati dalam melakukan transaksi perdagangan.

"Saya harapkan kepada konsumen masyarakat Indonesia agar lebih teliti dan lebih kritis," kata Nugraha dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk "Peran Milenial terhadap Perlindungan Konsumen di Era Digital" di channel YouTube Partai Perindo, Jumat (1/12/2023).

Menurutnya, pemerintah juga perlu memikirkan hak konsumen agar semakin terpulihkan agar tercipta konsumen yang berdaya dan pelaku usaha yang bermartabat.

"Kita sebagai masyarakat harus saling mengingatkan, memberikan edukasi literasi digital," ujarnya.