HOME FINANCE HOT ISSUE

40 Produk Israel Terbaru yang Diboikot Internasional

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |20:04 WIB
40 Produk Israel Terbaru yang Diboikot Internasional
Produk Israel Diboikot di Internasional (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 40 Produk Israel terbaru yang diboikot internasional akan diulas dalam artikel ini.

Seruan boikot terhadap produk Israel semakin meluas. Hal ini dikatakan menjadi sanksi sosial atas serangan Israel kepada Palestina yang menelan belasan ribu korban jiwa.

Melalui data yang beredar di Masyarakat, setidaknya terdapat 40 Produk yang diketahui terafiliasi dengan Israel sehingga menjadi target boikot. Tidak hanya itu, diketahui juga kalau 36 Produk diantaranya beredar di Pasaran Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Fatwa MUI terkait dengan Produk Israel, gerakan boikot ini semakin gencar di Indonesia mengingat sejumlah produk Israel yang beredar di pasaran lokal.

Tidak hanya di Indonesia, boikot Produk Israel ini juga tengah dilakukan di seluruh dunia.

Dibawah ini, daftar 40 Produk Israel yang diboikot oleh Internasional, Jumat (1/12/2023).

Halaman:
1 2 3
