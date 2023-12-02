Advertisement
HOME FINANCE

Panen Padi di Manokwari, Wamentan Harvick Dorong Menjadi Lumbung Pangan Papua Barat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |18:05 WIB
Panen Padi di Manokwari, Wamentan Harvick Dorong Menjadi Lumbung Pangan Papua Barat
Panen padi di Manokwari, Papua Barat. (Foto: dok Kementan)
A
A
A

MANOKWARI - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi melakukan panen padi di Kabupaten Manokwari dan mendorongnya menjadi lumbung pangan di Provinsi Papua Barat. Menurutnya, luas lahan pertanian di Manokwari yang mencapai 3.000 hektare lebih dengan penduduk lebih dari 197 ribu jiwa sangat efektif berproduksi baik.

Hal tersebut disampaikan Wamentan Harvick usai melakukan panen raya padi di area lahan seluas 220 hektare di Kampung Prafi Mulya, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Sabtu (2/12/2023).

“Manokwari basis pertaniannya sangat kuat. Tentu kita ingin Manokwari ini menjadi lumbung pangan di Papua Barat, diikuti oleh daerah-daerah lainnya. Apalagi, komoditas pangan di sini cukup banyak,” katanya.

Wamentan Harvick mengatakan, ketahanan pangan berpengaruh pada kedaulatan pangan yang sudah menjadi perhatian oleh Presiden Joko Widodo. Meski demikian, ia menyebut stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan harus tetap dijaga.

Sementara itu, Bupati Manokwari Hermous Indou mengatakan, potensi lahan di Manokwari mencapai 10 ribu hektare. Namun yang baru digarap mencapai sekitar 1.200 hektare.

Halaman:
1 2
