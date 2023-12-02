BEI Catat 24 Perusahaan Masuk Pipeline Rights Issue

JAKARTA - Aksi korporasi penerbitan saham baru atau rights issue masih marak di sisa tahun 2023. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, ada 24 perusahan yang masuk dalam pipeline right issue BEI.

"Kemudian untuk Right Issue, per tanggal 01 Desember 2023 telah terdapat 27 perusahaan tercatat yang telah menerbitkan right issue dengan total nilai Rp39,7 Triliun," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, Sabtu (2/12/2023).

Sebelumnya, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) berencana melakukan penawaran umum terbatas dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu II (PMHMETD II) atau rights issue dengan nilai Rp10,48 triliun.

Emiten BUMN Karya PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) juga merancang skema penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HEMTD) atau rights issue untuk penyertaan modal negara (PMN) Rp6 triliun pada kuartal I 2024.