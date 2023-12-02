Advertisement
HOT ISSUE

Siapa yang Pertama Kali Membuat Jalan Tol di Indonesia? Ini Dia Orangnya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |18:01 WIB
Siapa yang Pertama Kali Membuat Jalan Tol di Indonesia? Ini Dia Orangnya
Siapa yang pertama kali membuat jalan tol di Indonesia (Foto: Antara)
JAKARTA - Siapa yang pertama kali membuat jalan tol di Indonesia? Ini dia orangnya. Dalam hal ini sejarah jalan tol di Indonesia dimulai pada tahun 1978 dengan dioperasikannya jalan tol Jagorawi dengan panjang 59 km (termasuk jalan akses), yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi.

Pembangunan jalan tol yang dimulai tahun 1975 ini, dilakukan oleh pemerintah dengan dana dari anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diserahkan kepada PT. Jasa Marga (persero) Tbk, sebagai penyertaan modal.

Selanjutnya PT. Jasa Marga ditugasi oleh pemerintah untuk membangun jalan tol dengan tanah yang dibiayai oleh pemerintah. Adapun inisiasi pembangunan jalan bebas hambatan ini sudah ada sejak Pemerintahan Presiden Soekarno.

Kemudian di tahun 1955, Wali Kota DKI Jakarta saat itu yakni Raden Sudiro mulai merancang pembangunan jalan tol. Dengan sejarah itu menjawab pertanyaan siapa yang pertama kali membuat jalan tol di Indonesia.

Selain itu, mulai tahun 1987 swasta mulai ikut berpartisipasi dalam investasi jalan tol sebagai operator jalan tol dengan perjanjian kuasa pengusahaan (PKP) dengan PT Jasa Marga. Hingga tahun 2007, 553 km jalan tol telah dibangun dan dioperasikan di Indonesia.

Dari total panjang tersebut 418 km jalan tol dioperasikan oleh PT Jasa Marga dan 135 km sisanya dioperasikan oleh swasta lain. Sebagai informasi, pada periode 1995 hingga 1997 dilakukan upaya percepatan pembangunan jalan tol melalui tender 19 ruas jalan tol sepanjang 762 km.

