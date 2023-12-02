UEA Gelontorkan Rp450 Triliun untuk Cari Solusi Perubahan Iklim

Presiden MBZ gulirkan dana untuk cari solusi Perubahan Iklim (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) menggelontorkan USD30 miliar setara Rp450 triliun untuk membantu mencari solusi bagi perubahan iklim. Pengumuman ini disampaikannya saat membuka hari kedua pembicaraan iklim internasional (COP28) di Dubai.

Sheikh Al Nahyan mengatakan kekurangan dana telah menjadi masalah yang menghambat aksi iklim di seluruh dunia.

"Kami telah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 40% pada tahun 2030. Kami telah menginvestasikan hampir USD100 miliar untuk mendanai aksi iklim, dengan fokus pada energi baru dan bersih," ujar Al Nahyan dilansir dari VOA, Sabtu (2/12/2023).

Pemimpin UEA ini juga mengatakan kepada para pemimpin dunia yang hadir bahwa negaranya memiliki "rekam jejak dalam aksi iklim."