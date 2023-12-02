Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tiket Kereta Musim Libur Nataru Masih Tersedia, Cek di Sini

Ikhsan Permana , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |15:46 WIB
Tiket Kereta Musim Libur Nataru Masih Tersedia, Cek di Sini
Tiket kereta api periode musim libur Nataru masih tersedia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Tiket kereta api musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) baru terjual 26%. VP Public Relations KAI Joni Martinus mengungkapkan bahwa tiket kereta api pada masa Nataru selama 18 hari periode 21 Desember 2023 hingg 7 Januari 2024 yang telah terjual sebanyak 632.102 tiket dari total tiket yang tersedia sebanyak 2.436.100 tiket.

"Total tiket yang tersedia sebanyak 2.436.100 tiket. Total tiket yang terjual sebanyak 632.102 tiket atau 26% dari keseluruhan tiket yang tersedia," ungkap Joni dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/12/2023).

Joni menuturkan, dari jumlah tersebut KA Airlangga (KA 235) relasi Surabaya Pasarturi - Pasar Senen menjadi rute terfavorit sejauh ini dengan 18.847 tiket terjual.

Kemudian disusul oleh KA Bengawan (KA 245) relasi Purwosari - Pasar Senen dengan total 18.471 tiket terjual. Adapun posisi ketiga ditempati oleh KA Bengawan (KA 246) relasi Pasar Senen - Purwosari yang telah terjual 18.359 tiket.

Selanjutnya ada KA Airlangga (KA 236) relasi Pasar Senen - Surabaya Pasarturi dengan 17.658 tiket dan menempati posisi ke 4. Sedangkan posisi kelima ditempati oleh KA Kahuripan (KA 237) relasi Blitar - Kiaracondong dengan 14.815 tiket terjual.

Halaman:
1 2
