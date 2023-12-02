Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Pengusaha Kue Kering Dapat Bantuan Permodalan, Sandiaga Uno: Bukti Ganjar-Mahfud Sat-set

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |20:22 WIB
Pengusaha Kue Kering Dapat Bantuan Permodalan, Sandiaga Uno: Bukti Ganjar-Mahfud Sat-set
Pelaku UMKM dapat pelatihan dan modal dari Ganjar-Mahfud (Foto: DPP PPP)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mendapatkan pelatihan dan permodalan dari Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno menilai hal ini menjadi bukti nyata gerak cepat Ganjar-Mahfud dalam pemulihan ekonomi rakyat.

Diakuinya, pelatihan kewirausahaan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan wawasan agar para pelaku UMKM bisa baik kelas.

Begitu juga dengan aspek permodalan yang dinilainya menjadi kunci dalam pengembangan usaha, terlebih di tengah semakin mahalnya sejumlah bahan pokok beberapa pekan belakangan.

Oleh karena itu, dirinya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang menggagas pelatihan kewirausahaan sekaligus pemberian modal kepada UMKM.

"Ada Nasrullah usahanya di bidang gula semut, beliau udah usianya di atas 40 tahun, beliau menginginkan alat-alat produksi dan tambahan modal. Ada Ibu Indah yang usaha kue kering sebentar lagi Nataru (Natal dan Tahun Baru), banyak permintaan untuk permodalan juga," ungkap Sandiaga Uno usai mengikuti Senam Bersama dan Sembako Murah di Jalan Barukang Raya, Gusung, Ujung Tanah, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu (2/12/2023).

