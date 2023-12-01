Ini Bukti UMKM Indonesia Bisa Naik Kelas

JAKARTA - Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, terselenggaranya Bazar UMKM Untuk Indonesia merupakan komitmen Menteri BUMN dalam mendukung UMKM di Indonesia.

Sejak Januari 2023 hingga November 2023, Bazar UMKM untuk Indonesia yang berlangsung di Gedung Sarinah Jakarta ini telah diikuti oleh 1.189 UMKM mitra binaan dari 22 BUMN dan telah membukukan transaksi sebanyak Rp9,59 miliar.

“Terselenggaranya event Bazar UMKM untuk Indonesia ini juga merupakan permintaan dari UMKM yang selalu ingin adanya pameran untuk menjual produk-produk mereka. Karena itu, bukan hanya di Sarinah, kita juga sudah membawa UMKM kita untuk mengikuti 4 pameran di luar negeri, beberapa di antaranya di China, Turki, dan Belanda,” ujar Arya pada acara opening Ceremony Bazaar UMKM untuk Indonesia di Gedung Sarinah, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Sementara, memasuki edisi pamungkas tahun ini, Bazar UMKM Untuk Indonesia tampil lebih besar, lebih lengkap, dan lebih semarak.

Berlokasi di Ruang Rubanah dan Ground Floor Sarinah, Jakarta, Bazar UMKM Untuk Indonesia edisi Desember 2023 yang berlangsung pada 30 November sampai dengan 3 Desember 2023 menghadirkan lebih banyak peserta dan ragam produk inovatif-kreatif dari total 218 UMKM terdiri dari 136 Mitra Binaan Bank BRI - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan 82 Mitra Binaan Pelindo - PT Pelabuhan Indonesia (Persero)