HOME FINANCE PROPERTY

Tarik Minat Masyarakat Pindah ke IKN, Pajak Penghasilan Pegawai Swasta hingga PNS Dibebaskan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |21:21 WIB
Tarik Minat Masyarakat Pindah ke IKN, Pajak Penghasilan Pegawai Swasta hingga PNS Dibebaskan
IKN Nusantara bebas pajak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menggelontorkan berbagai macam insentif untuk menarik populasi pindah ke Ibu Kota Nusantara. Salah satunya membebaskan pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) pada gaji yang diterima oleh pegawai yang bekerja di IKN.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan, kebijakan ini tertuang dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023. Lewat regulasi tersebut dijelaskan bahwa pembayaran PPh 21 dari gaji karyawan bersifat ditanggung pemerintah (DTP).

"Jadi yang pindah ke sana, bekerja di sana berdomisili di sana, karyawannya PPh-nya ditanggung pemerintah. Sehingga karyawan yang bersangkutan dari tingkat penghasilan manapun itu dapat terima penghasilan secara penuh. Pajaknya ditanggung pemerintah sampai tentunya dengan waktu tertentu," ujar Yon Arsal dalam acara Peluang Investasi IKN di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Sehingga dikatakan Yon, seluruh karyawan atau pegawai yang pindah bekerja dan menetap di IKN nantinya bakal menerima gaji full 100 persen tanpa dipotong pajak penghasilan. Ketentuan ini akan terus berlaku hingga 2035 baik untuk PNS maupun pegawai swasta.

"Kalau untuk karyawan, kan PPh Pasal 21 kan harusnya kita bayar. Ini PPh kita, misal gaji Rp 100, potong pajak Rp 5. Sekarang 5 nya itu ditanggung pemerintah, jadi saya terimanya Rp 100. Gajinya full, PPh ditanggung sampai 2035 ya," sambungnya.

Telusuri berita finance lainnya
