HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Pertumbuhan Ekonomi 5% Bikin Jokowi Bangga

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |05:18 WIB
5 Fakta Pertumbuhan Ekonomi 5% Bikin Jokowi Bangga
Pertumbuhan ekonomi RI bikin Presiden Bangga (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil pada kisaran 5% membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bangga. Lantaran pertumbuhan ekonomi ini lebih baik dibandingkan Malaysia, Korea Selatan, dan Uni Eropa.

"Alhamdullilah dan patut kita syukuri Indonesia masih tetap tumbuh dan stabil," kata Presiden Jokowi.

Okezone telah merangkum lima fakta pertumbuhan ekonomi 5% bikin Jokowi bangga, Minggu (3/12/2023):

1. Pertumbuhan Ekonomi Stabil

Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% dan inflasi yang cenderung stabil 2,6%, dinilainya membanggakan jika dibandingkan pertumbuhan negara lain, seperti Malaysia (3,3%), AS (2,9%), Korea Selatan (1,4%), dan Uni Eropa (0,1%).

“Ini kalau kita bicara dengan kepala negara lain, dengan presiden, dengan perdana menteri, kita bangga banget lho dengan pertumbuhan kita yang masih di kisaran 5%,” tutur dia.

2. Kondisi Peredaran Uang di Indonesia

Presiden Jokowi menyoroti laporan dari para pelaku usaha yang menyebut peredaran uang di Indonesia semakin kering.

Menurut Jokowi, keringnya peredaran uang di sektor riil itu disebabkan banyaknya pembelian instrumen yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan maupun Bank Indonesia.

“Jangan, jangan terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SBN, atau terlalu banyak untuk membeli SRBI atau SVBI, hingga yang masuk ke sektor riil jadi berkurang,” kata dia.

