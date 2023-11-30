Advertisement
HOT ISSUE

BI Yakin Ekonomi RI Capai Pertumbuhan 6,1% di 2028

Asla Lupanda , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |07:48 WIB
BI Yakin Ekonomi RI Capai Pertumbuhan 6,1% di 2028
Gubernur BI Perry Warjiyo. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,3% hingga 6,1% pada 2028, seiring kemajuan pesat transformasi ekonomi Tanah Air sejak 2013 sebagai modal dan landasan kuat untuk kebangkitan ekonomi ke depan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pertumbuhan tersebut akan diikuti dengan inflasi yang terjaga rendah pada 15% sampai 35% pada 2028, serta neraca pembayaran yang tetap sehat.

"Transformasi ekonomi meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan modal, penyerapan tenaga kerja, dan kenaikan produktivitas," kata Perry, Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023, dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

BI juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan berbagai pihak. Sinergi bauran kebijakan Bank Sentral pun akan terus didorong guna memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, dan stabilitas ekonomi terjaga ke depannya.

Dia menyebutkan kebangkitan ekonomi memerlukan transformasi di sektor riil, infrastruktur, konektivitas fisik dan digital, hilirisasi minerba, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif, digitalisasi, serta perizinan yang ramah bisnis dan investasi.

Perry pun bersyukur bisa turut mengawal perekonomian nasional dari ancaman krisis karena COVID-19, menjaga ketahanan dari gejolak global, serta berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional sesuai visi dan budaya kerja "Bangga BI bermakna".

"Kami akan terus turut mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai Undang-Undang Bank Indonesia dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan melalui berbagai kebijakan," katanya.

1 2
