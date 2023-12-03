Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden MBZ Habiskan Rp450 Triliun, Cari Solusi Perubahan Iklim

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |03:20 WIB
Presiden MBZ Habiskan Rp450 Triliun, Cari Solusi Perubahan Iklim
Presiden MBZ gulirkan dana untuk cari solusi Perubahan Iklim (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini dana yang digelontorkan Uni Emirat Arab (UEA) untuk cari solusi perubahan iklim.

Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) telah menggelontorkan biaya sebesar USD30 miliar atau setara dengan Rp450 triliun untuk membantu mencari solusi bagi perubahan iklim.

Pengumuman ini disampaikannya saat membuka hari kedua pembicaraan iklim internasional (COP28) di Dubai.

Sheikh Al Nahyan mengatakan kekurangan dana telah menjadi masalah yang menghambat aksi iklim di seluruh dunia.

