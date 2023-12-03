Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bagaimana Cara Mengecek Tunggakan BPJS Mandiri? Cek di Sini

Clarissa Andarini , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |16:01 WIB
Bagaimana Cara Mengecek Tunggakan BPJS Mandiri? Cek di Sini
Bagaimana cara cek tunggakan BPJS Mandiri? (Foto: BPJS Kesehatan)




JAKARTA - Bagaimana cara mengecek tunggakan BPJS Mandiri? Program BPJS Kesehatan atau kepanjangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan program yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Program ini dibentuk sebagai tanggung jawab pemerintah dalam memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh peserta yang terdaftar.

 BACA JUGA:

Di mana program ini ditujukan untuk WNI (Warga Negara Indonesia) dan penduduk asing yang bekerja di Indonesia, memiliki hak untuk dapat menjadi peserta BPJS dan memperoleh perlindungan kesehatan.

Sebagai peserta BPJS terdapat biaya iuran yang harus dibayar setiap bulannya, dan terbagi atas beberapa kategori peserta yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU), Peserta Bukan Pekerja Penerima Upah (BPU), dan Peserta Penerima Bantuan Iuran (BPBI).

 BACA JUGA:

Di Setiap kategori peserta, tetap mendapati layanan serupa dan berhak untuk mendapatkan akses berbagai pelayanan kesehatan seperti pelayanan medis, perawatan jalan, dan rawat inap.

Oleh karena itu peserta BPJS perlu melakukan pengecekan secara rutin berapa banyak tagihan yang perlu dibayar perbulannya. Dengan begitu peserta BPJS dapat merasakan mudahnya pelayanan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.

Halaman:
1 2 3

