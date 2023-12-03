Advertisement
HOT ISSUE

Yenny Wahid Beberkan Program Unggulan Ganjar-Mahfud, Ada Santripreneur hingga Insentif Guru Ngaji

Asla Lupanda , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |11:51 WIB
Yenny Wahid Beberkan Program Unggulan Ganjar-Mahfud, Ada Santripreneur hingga Insentif Guru Ngaji
Yenny Wahid beberkan program Ganjar-Mahfud. (Foto: Instagram)
PEMALANG - Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang dikenal dengan Yenny Wahid menghadiri acara Istighosah dan Dzikir Kebangsaan di Pondok Pesantren Al Hikmah Mereng, Kecamatan Warungpring, Pemalang Jawa Tengah, Sabtu, 2 Desember 2023.

Selain memberikan motivasi dan semangat kepada 2000-an santri yang menjadi peserta dalam kegiatan ini. Yenny Wahid juga turut mensosialisasikan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo- Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang.

Yenny yang kini menjabat Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD mengungkapkan bahwa pasangan calon nomor urut 3 tersebut merupakan figur representasi santri, khususnya Mahfud MD.

Ganjar - Mahfud satu-satunya pasangan capres-cawapres yang punya kepedulian terhadap kemajuan pondok pesantren dan santrinya.

"Ganjar-Mahfud punya kepedulian yang besar terhadap pesantren, mereka bisa mengaktuaisasikan kebijakan yang berpihak pada pesantren. Jadi nanti pesantren lebih dibantu untuk wirausahanya, sehingga pesantren lebih mandiri, ada sumber-sumber pendapatan yang lain," kata Yenny Wahid.

