HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Bertemui Bos Bandara Jeddah, Tawarkan Peluang Investasi Bandara Haji dan Umrah

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |12:14 WIB
Menhub Bertemui Bos Bandara Jeddah, Tawarkan Peluang Investasi Bandara Haji dan Umrah
Menhub Budi Karya Sumadi lakukan kunjungan ke Jeddah. (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Port Projects Management & Development Co. Ltd (PPMDC) Adnan M.T Al-Saggaf dalam kunjungan kerjanya ke Jeddah, Arab Saudi, Sabtu, 2 Desember 2023

Dalam pertemuan tersebut, Menhub menawarkan kepada PPMDC peluang kerjasama investasi di sejumlah bandara di Indonesia, yang melayani penerbangan haji dan umroh. PPMDC merupakan operator bandara pertama di Arab Saudi, yang saat ini mengoperasikan Bandara Haji King Abdul Aziz, Jeddah.

 BACA JUGA:

“Kami tawarkan investasi dengan membentuk joint venture bersama dengan operator bandara di Indonesia, dalam rangka mengembangkan bandara-bandara di Indonesia. Serta meningkatkan konektivitas antara bandara haji dan umroh di Indonesia dengan Bandara di Jeddah dan Madinah,” ujar Budi melalui keterangan pers, Minggu (3/12/2023).

Dia mengungkapkan, saat ini di Indonesia terdapat sejumlah bandara yang melayani penerbangan haji dan umrah.

 BACA JUGA:

"Ada beberapa bandara embarkasi haji dan umrah di Indonesia yang dapat dikerjasamakan,” ucapnya.

Sementara itu, CEO PPMDC, Adnan M.T. Al-Saggaf, menyatakan ketertarikannya untuk segera melakukan investasi di bandara-bandara haji dan umrah di Indonesia.

