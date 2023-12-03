JAKARTA - Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan sebanyak 16 train set LRT Jabodebek mulai 1 Desember 2023 lalu.
16 transet yang beroperasi melayani 202 perjalanan setiap harinya di hari kerja. Sedangkan di hari libur, LRT Jabodebek melayani 200 perjalanan.
Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal mengatakan bahwa penambahan transet dilakukan agar waktu tunggu (headway) dapat dipersingkat. Persingkatan waktu diperkirakan antara 7-15 menit dari sebelumnya 30-40 menit. Hal ini juga bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat musim liburan.
Dilansir dari Instagram @lrt_jabodebek, Minggu (3/12/2023) pihaknya juga telah menambah jadwal keberangkatan LRT Jabodebek:
Berikut jadwal keberangkatan LRT Jabodebek yang sudah berlaku sejak 1 Desember 2023 :
1. Dukuh Atas - Jatimulya
- 05.59 WIB
- 06.29 WIB
- 06.59 WIB
- 07.29 WIB
- 07.59 WIB
- 08.29 WIB
- 08.59 WIB
- 09.29 WIB
- 09.59 WIB
- 10.14 WIB
- 10.29 WIB
- 10.44 WIB
- 10.59 WIB
- 11. 14 WIB
- 11. 29 WIB
- 11. 44 WIB
- 11. 59 WIB
- 12. 14 WIB
- 12. 29 WIB
- 12. 44 WIB
- 12. 59 WIB
- 13. 14 WIB
- 13. 29 WIB
- 13. 44 WIB
- 13.59 WIB
- 14.14 WIB
- 14.29 WIB
- 14.44 WIB
- 14.59 WIB
- 15.14 WIB
- 15.29 WIB
- 15.44 WIB
- 15.59 WIB
- 16.14 WIB
- 16.29 WIB
- 16.44 WIB
- 16.59 WIB
- 17.14 WIB
- 17.29 WIB
- 17.44 WIB
- 17.59 WIB
- 18.14 WIB
- 18.29 WIB
- 18.44 WIB
- 18.59 WIB
- 19.14 WIB
- 19.29 WIB
- 19.44 WIB
- 20.14 WIB
- 20.44 WIN
2. Jatimulya - Dukuh Atas
- 05.02 WIB
- 05.32 WIB
- 06.02 WIB
- 06.32 WIB
- 07.02 WIB
- 07.32 WIB
- 08.02 WIB
- 08.32 WIB
- 09.02 WIB
- 09.17 WIB
- 09.32 WIB
- 09.47 WIB
- 10.02 WIB
- 10.17 WIB
- 10.32 WIB
- 10.47 WIB
- 11. 02 WIB
- 11. 17 WIB
- 11. 32 WIB
- 11. 47 WIB
- 12. 02 WIB
- 12. 17 WIB
- 12. 32 WIB
- 12. 47 WIB
- 13. 02 WIB
- 13. 17 WIB
- 13. 32 WIB
- 13.47 WIB
- 14.02 WIB
- 14.17 WIB
- 14.32 WIB
- 14.47 WIB
- 15.02 WIB
- 15.17 WIB
- 15.32 WIB
- 15.47 WIB
- 16.02 WIB
- 16.17 WIB
- 16.32 WIB
- 16.47 WIB
- 17. 02 WIB
- 17.17 WIB
- 17.32 WIB
- 17.47 WIB
- 18.02 WIB
- 18.17 WIB
- 18.32 WIB
- 18.47 WIB
- 19.17 WIB
- 19.47 WIB