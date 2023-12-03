Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

16 Trainset Beroperasi, Ini Jadwal Terbaru LRT Jabodebek

Asla Lupanda , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |14:01 WIB
16 Trainset Beroperasi, Ini Jadwal Terbaru LRT Jabodebek
Jadwal terbaru LRT Jabodebek Desember 2023. (Foto: KAI)
A
A
A

 

JAKARTA - Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan sebanyak 16 train set LRT Jabodebek mulai 1 Desember 2023 lalu.

16 transet yang beroperasi melayani 202 perjalanan setiap harinya di hari kerja. Sedangkan di hari libur, LRT Jabodebek melayani 200 perjalanan.

 BACA JUGA:

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal mengatakan bahwa penambahan transet dilakukan agar waktu tunggu (headway) dapat dipersingkat. Persingkatan waktu diperkirakan antara 7-15 menit dari sebelumnya 30-40 menit. Hal ini juga bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat musim liburan.

Dilansir dari Instagram @lrt_jabodebek, Minggu (3/12/2023) pihaknya juga telah menambah jadwal keberangkatan LRT Jabodebek:

 BACA JUGA:

Berikut jadwal keberangkatan LRT Jabodebek yang sudah berlaku sejak 1 Desember 2023 :

1. Dukuh Atas - Jatimulya

 

- 05.59 WIB

- 06.29 WIB

- 06.59 WIB

- 07.29 WIB

- 07.59 WIB

- 08.29 WIB

- 08.59 WIB

- 09.29 WIB

- 09.59 WIB

- 10.14 WIB

- 10.29 WIB

- 10.44 WIB

- 10.59 WIB

- 11. 14 WIB

- 11. 29 WIB

- 11. 44 WIB

- 11. 59 WIB

- 12. 14 WIB

- 12. 29 WIB

- 12. 44 WIB

- 12. 59 WIB

- 13. 14 WIB

- 13. 29 WIB

- 13. 44 WIB

- 13.59 WIB

- 14.14 WIB

- 14.29 WIB

- 14.44 WIB

- 14.59 WIB

- 15.14 WIB

- 15.29 WIB

- 15.44 WIB

- 15.59 WIB

- 16.14 WIB

- 16.29 WIB

- 16.44 WIB

- 16.59 WIB

- 17.14 WIB

- 17.29 WIB

- 17.44 WIB

- 17.59 WIB

- 18.14 WIB

- 18.29 WIB

- 18.44 WIB

- 18.59 WIB

- 19.14 WIB

- 19.29 WIB

- 19.44 WIB

- 20.14 WIB

- 20.44 WIN

2. Jatimulya - Dukuh Atas

- 05.02 WIB

- 05.32 WIB

- 06.02 WIB

- 06.32 WIB

- 07.02 WIB

- 07.32 WIB

- 08.02 WIB

- 08.32 WIB

- 09.02 WIB

- 09.17 WIB

- 09.32 WIB

- 09.47 WIB

- 10.02 WIB

- 10.17 WIB

- 10.32 WIB

- 10.47 WIB

- 11. 02 WIB

- 11. 17 WIB

- 11. 32 WIB

- 11. 47 WIB

- 12. 02 WIB

- 12. 17 WIB

- 12. 32 WIB

- 12. 47 WIB

- 13. 02 WIB

- 13. 17 WIB

- 13. 32 WIB

- 13.47 WIB

- 14.02 WIB

- 14.17 WIB

- 14.32 WIB

- 14.47 WIB

- 15.02 WIB

- 15.17 WIB

- 15.32 WIB

- 15.47 WIB

- 16.02 WIB

- 16.17 WIB

- 16.32 WIB

- 16.47 WIB

- 17. 02 WIB

- 17.17 WIB

- 17.32 WIB

- 17.47 WIB

- 18.02 WIB

- 18.17 WIB

- 18.32 WIB

- 18.47 WIB

- 19.17 WIB

- 19.47 WIB

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186990/lrt_jabodebek-uY0A_large.jpg
LRT Jabodebek Tambah Perjalanan Jadi 430 per Hari, Waktu Tunggu Lebih Cepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180464/qris_tap-VSZh_large.jpg
Tiket LRT Jabodebek Sudah Bisa Bayar Pakai QRIS Tap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179398/lrt-kwcH_large.jpg
LRT Jabodebek Mogok Bikin Penumpang Jalan Kaki di Atas Ketinggian, KAI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179252/lrt_jabodebek-UZqB_large.jpg
Gangguan Listrik Jadi Penyebab LRT Jabodebek Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170453/lrt_jakarta-KQFE_large.jpeg
Roberto Akyuwen Jadi Dirut LRT Jakarta, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167918/lrt_jabodebek-26wI_large.jpg
Proyek LRT Jakarta Fase 1B Dikebut, Progres Capai 67,12 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement