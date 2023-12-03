RI Percepat Transformasi Digital UMKM yang Ramah Disabilitas

JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki tengah menyiapkan tiga startup untuk mendukung para penyandang disabilitas agar bisa memiliki akses untuk mengembangkan diri dan talentanya. Ketiga startup tersebut yakni Silang, Hear Me dan Deep Marketer.

"Ada tiga platform aplikasi digital yang akan sangat membantu disabilitas, ini sedang kami inkubasi. Kami carikan juga dukungan pembiayaan," katanya ditemui di Karya Tanpa Batas No One Left Behind di Jakarta dikutip Antara, Minggu (3/12/2023).

BACA JUGA: