Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Percepat Transformasi Digital UMKM yang Ramah Disabilitas

RI Percepat Transformasi Digital UMKM yang Ramah Disabilitas
Menkop UKM Teten Masduki percepat transformasi UMKM digital ramah disabilitas.(Foto: Antara)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki tengah menyiapkan tiga startup untuk mendukung para penyandang disabilitas agar bisa memiliki akses untuk mengembangkan diri dan talentanya. Ketiga startup tersebut yakni Silang, Hear Me dan Deep Marketer.

"Ada tiga platform aplikasi digital yang akan sangat membantu disabilitas, ini sedang kami inkubasi. Kami carikan juga dukungan pembiayaan," katanya ditemui di Karya Tanpa Batas No One Left Behind di Jakarta dikutip Antara, Minggu (3/12/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188465/thrifting-fzrI_large.jpg
Ancaman Tak Cuma dari Thrifting, Gempuran Barang Impor China Bikin UMKM Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188463/maman-k1tR_large.png
Pemerintah Batasi Barang Impor dari China Usai Basmi Thrifting, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187109/menteri_umkm_maman-g7Fq_large.jpg
Menteri UMKM Respons soal Usulan Pembatasan Kuota Thrifting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/455/3186879/maman-IOxN_large.jpg
Purbaya Tolak Thrifting, Menteri UMKM: Pedagang Harus Berjalan Ekonominya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/455/3186253/mendag-ZhKJ_large.png
Mendag Minta UMKM Aktif Jualan Online: Minim Modal Tanpa Perlu Sewa Toko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/455/3186077/untar-lasA_large.jpg
UMKM Kian Kompetitif di Era Digital, Produsen Besar Hadapi Tantangan Baru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement