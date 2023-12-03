Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alam Ganjar Semangati Pengusaha Muda Brand Lokal Bandung

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |19:32 WIB
Alam Ganjar Semangati Pengusaha Muda Brand Lokal Bandung
Alam Ganjar semangati pengusaha muda. (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Sebagai sentra industri fashion dan ekonomi kreatif, kota Bandung di Jawa Barat memiliki daya tarik dan pasar tersendiri di kalangan generasi muda.

Pada kesempatan tersebut, Pegiat Sociopreneur, Alam Ganjar mengunjungi beberapa brand lokal Bandung dan bertemu dengan sejumlah pengusaha muda Bandung.

 BACA JUGA:

Dalam pertemuannya, Alam berdiskusi dan mendengarkan berbagai aspirasi dari para pengusaha Bandung, yang membahas mengenai potensi usaha, kendala atau tantangan dan masukan yang mampu mengakomodir pengusaha lokal untuk semakin berkembang.

Bandung sendiri, menurut Alam, terkenal dengan industri kreatif yang masih jadi primadona untuk para pengusaha muda di Bandung, seperti clothing dan industri kreatif lainnya. Namun, dirinya menjelaskan masih banyak potensi yang bisa digali dan dioptimalkan keberadaannya.

 BACA JUGA:

"Banyak ekspresi yang belum tereksplor dan aku liat karakter anak muda ini cukup kreatif jadi masing-masing dari mereka akan memunculkan identitasnya," ucap putra tunggal dari pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, Alam Ganjar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188465/thrifting-fzrI_large.jpg
Ancaman Tak Cuma dari Thrifting, Gempuran Barang Impor China Bikin UMKM Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188463/maman-k1tR_large.png
Pemerintah Batasi Barang Impor dari China Usai Basmi Thrifting, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187109/menteri_umkm_maman-g7Fq_large.jpg
Menteri UMKM Respons soal Usulan Pembatasan Kuota Thrifting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/455/3186879/maman-IOxN_large.jpg
Purbaya Tolak Thrifting, Menteri UMKM: Pedagang Harus Berjalan Ekonominya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/455/3186253/mendag-ZhKJ_large.png
Mendag Minta UMKM Aktif Jualan Online: Minim Modal Tanpa Perlu Sewa Toko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/455/3186077/untar-lasA_large.jpg
UMKM Kian Kompetitif di Era Digital, Produsen Besar Hadapi Tantangan Baru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement