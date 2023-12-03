Alam Ganjar Semangati Pengusaha Muda Brand Lokal Bandung

BANDUNG - Sebagai sentra industri fashion dan ekonomi kreatif, kota Bandung di Jawa Barat memiliki daya tarik dan pasar tersendiri di kalangan generasi muda.

Pada kesempatan tersebut, Pegiat Sociopreneur, Alam Ganjar mengunjungi beberapa brand lokal Bandung dan bertemu dengan sejumlah pengusaha muda Bandung.

Dalam pertemuannya, Alam berdiskusi dan mendengarkan berbagai aspirasi dari para pengusaha Bandung, yang membahas mengenai potensi usaha, kendala atau tantangan dan masukan yang mampu mengakomodir pengusaha lokal untuk semakin berkembang.

Bandung sendiri, menurut Alam, terkenal dengan industri kreatif yang masih jadi primadona untuk para pengusaha muda di Bandung, seperti clothing dan industri kreatif lainnya. Namun, dirinya menjelaskan masih banyak potensi yang bisa digali dan dioptimalkan keberadaannya.

"Banyak ekspresi yang belum tereksplor dan aku liat karakter anak muda ini cukup kreatif jadi masing-masing dari mereka akan memunculkan identitasnya," ucap putra tunggal dari pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, Alam Ganjar.