JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memutuskan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) di awal bulan ini. Penurunan harga berlaku untuk Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.
"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) umum, dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," demikian pernyataan Pertamina dilansir dari laman resminya.
Dikutip MNC Portal Indonesia dari laman resmi Mypertamina, Senin (4/12/2023), harga Pertamax kini turun dari Rp13.400 menjadi Rp13.350 per liter di Jakarta.
Kemudian Pertamax Turbo dari Rp15.500 jadi Rp15.350, Dexlite turun dari Rp16.950 menjadi Rp15.550, dan Pertamina Dex dari Rp17.750 menjadi Rp16.200 per liter.
Sedangkan untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.
Penting diketahui bahwa, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.
Berikut daftar harga BBM Pertamina yang berlaku di seluruh SPBU se-Indonesia, hari ini, Senin (4/12/2023):
Aceh
Pertalite: Rp 10.000 per liter
Pertamax: Rp13.650 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.550 per lite
Pertamina Dex: Rp16.200
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.950 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter
Dexlite: Rp15.900 per liter
Pertamina Dex: Rp16.550 per liter
Prov Riau, Kep Riau
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp14.250 per liter
Pertamax Turbo: Rp16.050 per liter
Dexlite: Rp16.250 per liter
Pertamina Dex: Rp16.900 per liter
Batam
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp14.500 per liter
Dexlite: Rp14.800 per liter
Pertamina Dex: Rp15.400 per liter
Jambi
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.950 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter
Dexlite: Rp15.900 per liter
Pertamina Dex: Rp16.550 per liter
Bengkulu
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp14.250 per liter
Pertamax Turbo: Rp16.050 per liter
Dexlite: Rp16.250 per liter
Pertamina Dex: Rp16.900 per liter
Bangka Belitung
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.950 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter
Dexlite: Rp15.900 per liter
Pertamina Dex: Rp16.550 per liter
Banten
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.350 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.550 per liter
Pertamina Dex: Rp16.200 per liter
DKI Jakarta
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.350 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.550 per liter
Pertamina Dex:
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.350 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.500 per liter
Pertamina Dex: Rp16.200 per liter
Bali
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.650 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.550 per liter
Pertamina Dex: Rp16.200 per liter