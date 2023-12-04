Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bel Perdagangan, IHSG Langsung Melesat ke Level 7.084

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |09:20 WIB
Bel Perdagangan, IHSG Langsung Melesat ke Level 7.084
IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal pekan ini. Indeks saham naik 0,35% ke level 7.084,65.

Reli sejumlah saham-saham big caps membuat indeks komposit bergerak menembus level tertinggi dalam setahun terakhir di 7.116,80.

Semenit berjalan, Senin (4/12/2023), indeks komposit bergerak tumbuh 0,67% di 7.107,42. Sebanyak 196 saham menguat, 107 melemah, dan 234 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp330,02 miliar, dari net-volume 596,64 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 naik 0,79% di 947,15, indeks JII tumbuh 0,88% di 534,40, indeks MNC36 menguat 0,75% di 358,59, serta IDX30 menanjak 0,90% di 491,81.

Sektor yang mengerek penguatan indeks antara lain bahan baku 1,64%, energi 0,25%, industri 0,18%, infrastruktur 0,33%, teknologi 0,76%, transportasi 0,15%, keuangan 0,43%, konsumer nonsiklikal 0,21%, dan properti 0,03%. Sedangkan yang melemah adalah konsumer siklikkal 0,12%, dan kesehatan 0,75%,

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/278/2958500/ipo-awal-februari-intip-kinerja-keuangan-topindo-solusi-tosk-P4eXXpWVQ8.jpg
IPO Awal Februari, Intip Kinerja Keuangan Topindo Solusi (TOSK)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/278/2947499/ihsg-positif-sepanjang-2023-ini-buktinya-IK25MPALxk.JPG
IHSG Positif Sepanjang 2023, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/278/2947255/5-fakta-penutupan-perdagangan-2023-ihsg-menguat-6-62-N42hMffWRM.jpg
5 Fakta Penutupan Perdagangan 2023, IHSG Menguat 6,62%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946819/ihsg-ditutup-melemah-ke-7-272-di-akhir-perdagangan-2023-uF2ynzfdLF.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 7.272 di Akhir Perdagangan 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946761/ihsg-2024-bisa-tembus-level-7-900-QlYs0e78JN.jfif
IHSG 2024 Bisa Tembus Level 7.900?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946634/ihsg-sesi-i-melemah-0-36-ke-7-277-honhTxp8Kw.JPG
IHSG Sesi I Melemah 0,36% ke 7.277
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement