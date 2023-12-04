Bel Perdagangan, IHSG Langsung Melesat ke Level 7.084

IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal pekan ini. Indeks saham naik 0,35% ke level 7.084,65.

Reli sejumlah saham-saham big caps membuat indeks komposit bergerak menembus level tertinggi dalam setahun terakhir di 7.116,80.

Semenit berjalan, Senin (4/12/2023), indeks komposit bergerak tumbuh 0,67% di 7.107,42. Sebanyak 196 saham menguat, 107 melemah, dan 234 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp330,02 miliar, dari net-volume 596,64 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 naik 0,79% di 947,15, indeks JII tumbuh 0,88% di 534,40, indeks MNC36 menguat 0,75% di 358,59, serta IDX30 menanjak 0,90% di 491,81.

Sektor yang mengerek penguatan indeks antara lain bahan baku 1,64%, energi 0,25%, industri 0,18%, infrastruktur 0,33%, teknologi 0,76%, transportasi 0,15%, keuangan 0,43%, konsumer nonsiklikal 0,21%, dan properti 0,03%. Sedangkan yang melemah adalah konsumer siklikkal 0,12%, dan kesehatan 0,75%,