10 Produk Israel yang Paling Laku Dijual di Indonesia

JAKARTA - 10 Produk Israel yang paling laku dijual di Indonesia akan dibahas pada artikel ini.

Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam agresi Israel terhadap rakyat Palestina.

Namun, nyatanya terdapat banyak produk Israel yang masih terjual laris manis di Indonesia dan bahkan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari- hari masyarakat Indonesia.

Lantas apa saja produk Israel yang paling laku dijual di Indonesia

1. Rummikub

Rummikub adalah salah satu permainan anak-anak yang cukup populer yang berjenis board game. Rummikub dimainkan dengan 104 kartu yang bertuliskan angka mulai dari 1 sampai 13 dalam empat jenis warna, setiap warna terdapat dua kartu dan dua joker.

Permainan ini pertama kali ditemukan oleh Ephraim Herzono, seorang pria keturunan Yahudi dan Rumania sekaligus menjadi orang yang saat itu mengakui bahwa Rummikub adalah permainan asal Israel.