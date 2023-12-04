Borong Produk UMKM Bandung Barat, Atikoh Ganjar Apresiasi Inovasi dan Pacu Tembus Ekspor

BANDUNG BARAT - Siti Atikoh Supriyanti istri dari calon presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo memborong produk UMKM di Gedung HBS, Cimareme, KBB, Senin (4/12/2023). Di mana salah satu produk yang membuatnya kagum adalah produk gula stevia.

Momen itu terekam saat istri calon Presiden Ganjar Pranowo itu bertemu UMKM IWAPI dan Komunitas Perempuan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Usai menyapa dan berdialog dengan pelaku UMKM, Atikoh meninjau sejumlah produk unggulan yang dipanerkan.

Salah satunya adalah produk pangan alternatif yakni Gula Stevia. UMKM tersebut, spesialisasinya membuat olahan dari bahan tertentu untuk dikonsumsi dengan berbagai macam cara.

"Kami punya Bu, produk dari buah lemon. Itu kami iris-iris, dikeringkan kalau mau diseduh bisa dan tahan lebih lama. Itu tidak mengurangi kandungan di dalam lemonnya bu," ucap pemilik UMKM.

Produk alternatif lain yang dibuat oleh UMKM tersebut adalah gula stevia. Gula stevia ini merupakan alternatif pengganti gula biasa yang bisa dimanfaatkan oleh penderita diabetes.