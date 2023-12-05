Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Cabai Tembus Rp120 Ribu/Kg, Ini Penyebabnya

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |03:17 WIB
Harga Cabai Tembus Rp120 Ribu/Kg, Ini Penyebabnya
Harga cabai masih mahal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga cabai di Pasar Johar Baru, Jakarta ternyata mengalami kenaikan harga yang semakin tinggi. Kenaikan harga cabai ini bisa mencapai Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Salah satu alasan harga cabai di Jakarta semakin tinggi, karena tidak adanya pertanian cabai, sehingga tidak ada produksi cabai di Jakarta.

Hal ini membuat para pedagang yang ada di Jakarta harus membeli cabai di kota lain salah satu contohnya adalah di Gresik. Jika membeli cabai dengan jumlah yang sedikit, maka biaya transport pun akan menjadi lebih mahal.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun memastikan akan memberikan solusi agar harga cabai dapat turun. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat dia melakukan sebuah pemantauan harga beberapa bahan pokok termasuk cabai.

"Kalau kemarin di Gresik karena mungkin banyak dari sana di Jawa Timur itu pertaniannya banyak. Cabainya sekitar Rp65.000 sampai Rp75.000," katanya kepada wartawan di Pasar Johar Baru, Jakarta, Senin (4/12/2023).

"Kalau di Jakarta, enggak ada pertanian cabai. Makanya harganya jadi Rp100.000 sampai Rp120.000. Emang masih mahal," lanjut Mendag.

Mendag pun meminta kepada pemerintah daerah agar bisa memberikan bantuan berupa subsidi biaya ongkos pendistribusian cabai. Subsidi ini dapat diberikan apabila membeli dalam jumlah yang besar.

