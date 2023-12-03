Harga Cabai Rawit Tembus Rp100 Ribu, Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Solusi

JAKARTA - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengaku terkejut dengan harga cabai rawit sudah mencapai Rp100 ribu per kilogram (kg) saat melakukan sidak di Pasar Senen, Jakarta Pusat pada 30 November 2023.

Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan menilai rasa kaget Mendag cerminan dari kurangnya pantauan langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi riil fluktuasi harga pangan khususnya cabai rawit di Jakarta.

BACA JUGA:

"Kekagetan itu sebenarnya wujud dari Mendag kurang turun ke lapangan untuk mengecek harga pangan langsung di pasar. Karena harga cabai rawit di Jakarta sudah dalam 3 bulan terakhir berfluktuasi antara Rp85 ribu per kilogram sampai Rp105 ribu per kilogram," ujar Yerry kepada wartawan, Sabtu, 2 November 2023.

Menurut Yerry, perbedaan harga cabai di Jakarta dan di daerah seperti Jawa Timur yang masih berkisar di kisaran harga Rp70.000 sampai Rp75.000 per kg karena di daerah lebih dekat dengan sentra pertanian penghasil cabai rawit.

BACA JUGA:

Harga cabai rawit di Jakarta menjadi mahal karena ada biaya transportasi dari daerah dan tambahan margin keuntungan pedagang perantara.

"Masalah ini yang harus diselesaikan Kemenag. Bagaimana membuat harga di daerah sentra penghasil cabai rawit tidak beda jauh dengan harga di Jakarta atau di Sumatera dan kota lainnya," jelas Yerry yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Utara ini.