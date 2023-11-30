Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penjual Makanan Semakin Tercekik Imbas Kenaikan Harga Cabai

Asla Lupanda , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |13:57 WIB
Penjual Makanan Semakin Tercekik Imbas Kenaikan Harga Cabai
Harga Cabai Kian Mahal. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Kenaikan harga pangan dikeluhkan pedagang. Pedagang makanan menjadi salah satu pihak terdampak karena bahan-bahan pangan yang terus naik.

Penjual Makanan Asal Bogor, Anis mengaku bingung menyikapi kenaikan harga pangan terutama cabai. Pasalnya, dirinya hanya bisa mengurangi pembelian cabai hingga saat ini.

Ditambah dengan bahan pangan lain yang ikut naik seperti beras dan telur membuatnya semakin pusing.

“Paling sekarang ya ngurungin beli cabai, dulu sekilo sekarang paling cuma setengah kilo. Sekarang tambah apa-apa juga ikut naik, beras juga naik tapi kalo mau naikin harga juga nanti banyak yang komplen,” ungkap Anis di Pasar Senen, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Anis juga menambahkan bahwa penjualannya menurun drastis akibat dari kenaikan harga ini. Dulu dalam sehari ia dapat meraup omset hingga 1 juta rupiah, kini bahkan ia hanya mendapat Rp600.000 sampai Rp700.000 per hari. Hal ini karena selain mengurangi cabai untuk menekan harga, ia juga mengurangi menu masakannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/320/3101949/cabai-9j63_large.jpg
Harga Cabai Tembus Rp100 Ribu per Kg, Begini Penjelasan Kepala Bapanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3066946/curhat-pedagang-pasokan-melimpah-harga-cabai-anjlok-IksP3wx3ZN.jpg
Curhat Pedagang: Pasokan Melimpah, Harga Cabai Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/320/3037630/harga-pangan-hari-ini-cabai-rawit-merah-tembus-rp63-ribu-per-kg-daging-rp135-ribu-fa4amnjg38.jpg
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Merah Tembus Rp63 Ribu per Kg, Daging Rp135 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/320/3021731/harga-cabai-meroket-jadi-sorotan-jelang-idul-adha-ikp60hOBOe.jpg
Harga Cabai Meroket Jadi Sorotan Jelang Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/320/2993625/harga-cabai-hingga-daging-sapi-meroket-jelang-lebaran-2024-k9kwWrjEox.jpg
Harga Cabai hingga Daging Sapi Meroket Jelang Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/320/2974475/harga-cabai-naik-tembus-rp100-ribu-per-kg-emak-emak-pusing-g7n51rHn1M.jpg
Harga Cabai Naik Tembus Rp100 Ribu per Kg, Emak-Emak Pusing
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement