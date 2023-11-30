Penjual Makanan Semakin Tercekik Imbas Kenaikan Harga Cabai

JAKARTA – Kenaikan harga pangan dikeluhkan pedagang. Pedagang makanan menjadi salah satu pihak terdampak karena bahan-bahan pangan yang terus naik.

Penjual Makanan Asal Bogor, Anis mengaku bingung menyikapi kenaikan harga pangan terutama cabai. Pasalnya, dirinya hanya bisa mengurangi pembelian cabai hingga saat ini.

Ditambah dengan bahan pangan lain yang ikut naik seperti beras dan telur membuatnya semakin pusing.

“Paling sekarang ya ngurungin beli cabai, dulu sekilo sekarang paling cuma setengah kilo. Sekarang tambah apa-apa juga ikut naik, beras juga naik tapi kalo mau naikin harga juga nanti banyak yang komplen,” ungkap Anis di Pasar Senen, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Anis juga menambahkan bahwa penjualannya menurun drastis akibat dari kenaikan harga ini. Dulu dalam sehari ia dapat meraup omset hingga 1 juta rupiah, kini bahkan ia hanya mendapat Rp600.000 sampai Rp700.000 per hari. Hal ini karena selain mengurangi cabai untuk menekan harga, ia juga mengurangi menu masakannya.