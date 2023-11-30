Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Beras dan Telur Naik Jelang Natal 2023

Asla Lupanda , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |13:55 WIB
Harga Beras dan Telur Naik Jelang Natal 2023
Harga Beras Terus Naik. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Mendekati natal dan tahun baru (Nataru) harga bahan pangan mengalami kenaikan. Tak hanya cabai, harga beras dan telur juga ikut melonjak.

Seorang Pedagang Beras di Pasar Senen, Evan menyatakan, ahwa harga beras lokal premium kini naik menjadi Rp14.000 per kilogram (kg). Sedikitnya barang yang diberikan pemasok menjadi faktor utama kenaikan harga.

“Barangnya susah Pak, dari pemasoknya juga sedikit jadi harganya naik. Sekarang juga pilihan merk nya berkurang, biasanya kan banyak pilihan mungkin juga dari produksinya yang dikurangi,” ungkap Evan di Pasar Senen, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Kemudian harga telur ayam negeri juga terpantau mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 per kg. Mulanya telur ayam dipatok dengan harga Rp25.000 per kg, kini menjadi Rp27.000 per kg.

Menurut pernyataan salah satu pedagang telur ayam, Roni (40) mengungkapkan kenaikan ini bukan dipengaruhi oleh supply barang.

“Kalau untuk pasokan sebenarnya masih stabil dan normal. Tapi, karena sebentar lagi menjelang natal dan tahun baru memang biasanya naik. Jadi memang sudah biasa dengan kenaikan seperti ini, paling ada sedikit komplain dari pembeli tapi ya ujung-ujungnya tetap beli. Tapi mungkin omsetnya yang sedikit menurun,” kata Roni.

Halaman:
1 2
