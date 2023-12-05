Penumpang Bakal Serbu Pelabuhan Ini saat Libur Nataru

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan pada musim libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 diproyeksikan akan terjadi peningkatan jumlah penumpang pada moda transportasi angkutan laut.

Direktur lalu lintas dan Angkatan Laut, Kementerian Perhubungan Hendri Ginting mengatakan pada musim libur Nataru tahun ini diperkirakan jumlah masyarakat yang menggunakan moda transportasi tersebut bakal meningkat sekitar 5% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada musim libur Nataru tahun ini diperkirakan jumlah penumpang transportasi angkutan laut bakal berjumpa 2.414.886 juta orang, terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah sekitar 2,2 juta orang.

Lebih lanjut, Hendri memaparkan ada beberapa pelabuhan yang kemungkinan bakal mengalami peningkatan trafic pada musim libur Nataru tahun ini, terutama pada pelabuhan-pelabuhan di daerah yang menjadi destinasi pariwisata.

"Kami prediksi daerah-daerah yang akan mengalami lonjakan yaitu di Sulut, Sumut, Kepri, Maluku dan Papua, serta pelabuhan tujuan wisata, yaitu Bali, Benoa, Sanur, Lembar, dan Labuan Bajo," ujar Hendri dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/12/2023).