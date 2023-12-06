IHSG Diprediksi Bertahan pada Level 7.100

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal terus menguat hingga perdagangan hari ini. Indeks saham berpotensi berada di level 7.000–7.100.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto mengatakan, kesimpulan perdagangan sebelumnya, belum banyak yang perlu diperhatikan dari IHSG saat ini selain masih menguji level 7.100.

"Namun, pada perdagangan kemarin, IHSG yang posisi awalnya masih melemah tiba-tiba menguat di akhir sesi 2, terjadi intraday gap pada 10 menit menuju penutupan pasar," tulis William dalam analisisnya, Rabu (6/12/2023).

Menurut William, intraday gap bukanlah kondisi yang bagus (dalam tren yang menguat), ini berarti tren yang terjadi adalah “pemaksaan” untuk menjaga suatu level sehingga terlihat aman.

"Kondisi seperti ini memungkinkan IHSG dibuka melemah keesokan harinya karena menutup gap tersebut," kata dia.

Untuk faktor teknikal, pergerakan IHSG secara tren masih menarik, diperlihatkan dari pergerakan candlestick yang bertahan di atas MA5. Walaupun sudah ada beberapa kali penurunan di pertengahan sesi.

"Hal seperti ini memang sering terjadi pada fase pengujian resistance, namun Anda perlu lebih jeli dalam mengikuti tren, karena pada fase-fase pengujian inilah rawan terjadinya sector rotation," ujarnya.

Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat sebesar 7.25 poin (+0.10%) menuju 7.100,85 pada perdagangan hari Selasa 5 Desember 2023.

Sebanyak 223 saham menguat, 316 saham menurun, dan 226 saham tidak mengalami perubahan harga pada perdagangan kemarin. Nilai transaksi mencapai 12.9T (all market).

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal.

JPFA, buy, support 1200, resistance 1285; 1340.

Penyelesaian pembentukan demand zone pada area 1155 – 1180.

IRRA, buy, support 600, resistance 710.

Penguatan konsisten di atas MA5 dan MA20.