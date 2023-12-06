Riset MNC Sekuritas: IHSG Diperkirakan Koreksi di 6.954-7.029

JAKARTA - MNC Sekuritas dalam risetnya menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan mengalami pelemahan hari ini. Meski sebelumnya menguat 0,1% ke 7.100 disertai dengan peningkatan volume pembelian.

MNC Sekuritas mengatakan, selama IHSG belum mampu menembus 7.150 sebagai resistancenya, maka saat ini diperkirakan IHSG sedang membentuk wave (ii) dari wave [iii].

"Adapun area koreksi IHSG terdekatnya diperkirakan berada di 6.954-7.029 untuk pada label hitam," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (6/12/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.011, 7.022 dan resistance 7.150, 7.200.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BMRI - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 5,750-5,900

Target Price: 6,100, 6,200

Stoploss: below 5,625

HEAL - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1,465-1,490

Target Price: 1,525, 1,600

Stoploss: below 1,440