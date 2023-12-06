Analisis dan Rekomendasi Saham untuk Perdagangan Hari Ini

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melanjutkan fase uptrend pada perdagangan hari ini. Oleh karena itu, Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) di rentang harga Rp2.450-Rp2.480 dengan target harga terdekat di Rp2.700.

ADRO diperkirakan akan melanjutkan fase uptrend selama harga masih di atas Rp2.440.

“Adanya penembusan di atas Rp2.700 akan membuka peluang bagi ADRO untuk melanjutkan penguatan menuju Rp2.880,” ujar Ivan, dalam risetnya, Rabu (6/12/2023).

Kemudian, hold atau buy on weakness juga direkomendasikan pada saham PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) di rentang harga Rp1.320-Rp1.360, dengan target harga terdekat di Rp1.540. AKRA kemungkinan akan melanjutkan struktur koreksi sebelumnya dari wave b menuju Rp1.320 apabila harganya menembus ke bawah Rp1.370.

Ivan juga merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) di rentang harga Rp5.300-Rp5.400 dengan target harga terdekat di Rp5.650. BBRI menghadapi resisten Rp5.650.

“Di mana penembusan ke atas level tersebut akan membuka jalan menuju Rp5.800, akan tetapi BBRI dapat mengalami pullback selama masih berada di bawah Rp5.650,” imbuh Ivan.