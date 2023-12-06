Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPK Ungkap Hasil Laporan Keuangan Organisasi Maritim Internasional

Meliana Tesa , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |10:02 WIB
BPK Ungkap Hasil Laporan Keuangan Organisasi Maritim Internasional
BPK Ungkap Hasil Kinerja IMO. (Foto: Okezone.com/BPK)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan hasil pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) tahun 2021 dan 2022 dalam the 33rd Session of IMO Assembly Meeting (Sidang Majelis IMO) di Kantor Pusat IMO di London, Inggris.

“Laporan keuangan IMO tahun 2021 dan 2022 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) dan BPK mengapresiasi IMO yang telah secara efektif merencanakan program kerjasama teknis terpadu dan mengembangkan inisiatif dalam mencegah kecurangan pendaftaran kapal serta menangani masalah penelantaran awak kapal,” ujar Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam Sidang Majelis IMO, Rabu (6/12/2023).

Meskipun demikian, IMO masih perlu memperbaiki sejumlah hal. Perbaikan perlu dilakukan antara lain pada pelaksanaan manajemen berbasis hasil, pengelolaan aset, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam proses pelaporan keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia, serta mengevaluasi praktik kerja dan hubungan kerja saat ini atas Skema Identifikasi Kapal IMO untuk selanjutnya mengambil tindakan berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan tata kelola skema tersebut.

Nyoman menyampaikan apresiasinya kepada pihak manajemen yang secara aktif telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Sejak 2016, IMO telah berhasil menyelesaikan 74% dari total rekomendasi pemeriksaan sebelumnya.

Hal ini menunjukkan respons positif dan komitmen IMO untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemennya.

“Atas nama BPK, kami mengucapkan terima kasih kepada majelis atas kesempatan yang diberikan serta menyampaikan harapannya agar BPK sebagai pemeriksa eksternal dapat berkolaborasi dengan negara-negara anggota dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi pada penugasan sebagai pemeriksa eksternal IMO periode berikutnya, yaitu 2024-2027,” tambah Nyoman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/320/3142347/bpk-w2AZ_large.jpg
Beri Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah 2024, BPK Temukan Masalah Data Setoran Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/320/3089871/bpk-temukan-masalah-sistem-bayar-tol-nirsentuh-mlff-rp4-5-triliun-OwjFT67Fwq.jpg
BPK Temukan Masalah Sistem Bayar Tol Nirsentuh MLFF Rp4,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/320/3075856/lima-anggota-bpk-periode-2024-2029-ucapkan-sumpah-jabatan-WhlSqdCMy3.jpg
Lima Anggota BPK Periode 2024-2029 Ucapkan Sumpah Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061040/dpr-setujui-5-anggota-bpk-periode-2024-2029-ini-profilnya-5hymK7TzXQ.jpg
DPR Setujui 5 Anggota BPK Periode 2024-2029, Ini Profilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/320/3058693/ini-dia-5-anggota-bpk-periode-2024-2029-dari-politisi-hingga-pejabat-kemenhan-lYFUnwtOpZ.jpg
Ini Dia 5 Anggota BPK periode 2024-2029, dari Politisi hingga Pejabat Kemenhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/320/3049248/hasil-fit-and-proper-test-ini-daftar-10-nama-calon-anggota-bpk-fT3T4OPR9y.jpg
Hasil Fit and Proper Test, Ini Daftar 10 Nama Calon Anggota BPK
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement