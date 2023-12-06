Duh! Jilbab Impor Kuasai Pasar Indonesia

JAKARTA – Produk jilbab atau kerudung yang dijual di Indonesia ternyata mayoritas barang impor. Untuk itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengajak kementerian/lembaga yang terkait untuk serius dalam pengendalian produk impor.

Agus merespons data yang dibeberkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2022 bahwa penjualan produk pakaian muslimah berupa hijab di Indonesia mencapai 1,06 miliar pcs, namun produk hijab lokal yang terjual hanya memiliki porsi 25% dari total penjualan.

"Itu yang selalu kita sampaikan dan berkali-kali kami tidak akan bosan, karena pengendalian impor itu tidak ada di kita, bukan kewenangan kita, jadi kami appeal kepada kementerian lain agar lebih serius dalam mengendalikan impor," kata Agus saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Menperin menegaskan, jilbab seharusnya bisa dipenuhi dengan mudah oleh industri dalam negeri, sebab Indonesia sudah memiliki kapasitas yang cukup besar.

"Cuma masalahnya kan ketika ada gempuran barang-barang impor, bentuknya mungkin dumping, harganya sangat murah nah itu yang membuat produk-produk kita jadi tertekan," ujarnya.

Menurutnya, salah satu kunci yang terpenting bagi pengembangan industri dalam negeri yaitu bagaimana negara bisa memastikan bahwa produk-produk ilegal, produk-produk impor yang pada gilirannya akan membuat injury terhadap produk-produk nasional itu bisa dikendalikan dengan baik.