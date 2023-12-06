Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Duh! Jilbab Impor Kuasai Pasar Indonesia

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |19:06 WIB
Duh! Jilbab Impor Kuasai Pasar Indonesia
Mayoritas jilbab yang dijual adalah barang impor (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Produk jilbab atau kerudung yang dijual di Indonesia ternyata mayoritas barang impor. Untuk itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengajak kementerian/lembaga yang terkait untuk serius dalam pengendalian produk impor.

Agus merespons data yang dibeberkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2022 bahwa penjualan produk pakaian muslimah berupa hijab di Indonesia mencapai 1,06 miliar pcs, namun produk hijab lokal yang terjual hanya memiliki porsi 25% dari total penjualan.

"Itu yang selalu kita sampaikan dan berkali-kali kami tidak akan bosan, karena pengendalian impor itu tidak ada di kita, bukan kewenangan kita, jadi kami appeal kepada kementerian lain agar lebih serius dalam mengendalikan impor," kata Agus saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Menperin menegaskan, jilbab seharusnya bisa dipenuhi dengan mudah oleh industri dalam negeri, sebab Indonesia sudah memiliki kapasitas yang cukup besar.

"Cuma masalahnya kan ketika ada gempuran barang-barang impor, bentuknya mungkin dumping, harganya sangat murah nah itu yang membuat produk-produk kita jadi tertekan," ujarnya.

Menurutnya, salah satu kunci yang terpenting bagi pengembangan industri dalam negeri yaitu bagaimana negara bisa memastikan bahwa produk-produk ilegal, produk-produk impor yang pada gilirannya akan membuat injury terhadap produk-produk nasional itu bisa dikendalikan dengan baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099615/ri-stop-impor-pangan-di-2025-fokus-ke-produksi-petani-DRIipMq8cj.jpg
RI Stop Impor Pangan di 2025, Fokus ke Produksi Petani!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/320/3096938/ri-stop-impor-beras-dan-gula-pada-2025-vuESrUk0T8.jpg
RI Stop Impor Beras dan Gula pada 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091665/prabowo-tahun-2025-kita-tak-akan-impor-beras-lagi-Dt8Gz2KQhk.jpg
Prabowo: Tahun 2025 Kita Tak Akan Impor Beras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091502/indonesia-stop-impor-daging-domba-aoStgckFmJ.jpg
Indonesia Stop Impor Daging Domba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/320/3087185/darurat-barang-impor-ilegal-menperin-harap-penindakan-bukan-cuma-gimmick-bnTLGxFTtu.jpg
Darurat Barang Impor Ilegal! Menperin Harap Penindakan Bukan Cuma Gimmick
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086010/ini-bukti-indonesia-dibanjiri-barang-impor-nilainya-tembus-usd21-94-miliar-per-oktober-2024-ae5QrOu4Vg.jpg
Ini Bukti Indonesia Dibanjiri Barang Impor, Nilainya Tembus USD21,94 Miliar per Oktober 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement