Segini Gaji Radja Nainggolan di Bhayangkara FC

JAKARTA - Segini gaji Radja Nainggolan di Bhayangkara FC. Radja Nainggolan merupakan pemain sepakbola asal Belgia yang lahir di Antwerp pada 4 Mei 1988.

Pemain yang berusia 35 tahun ini memiliki darah Indonesia, tepatnya Batak Toba. Kehadiran Nainggolan untuk berlaga di Liga 1 2023-2024 telah dikonfirmasi Sumardji selaku Chief Operating Officer (COO) Bhayangkara FC.

BACA JUGA: Segini Gaji Petugas Haji 2024

Hal ini juga ternyata membuat Nainggolan menjadi perbincangan publik, karena berkaitan soal kepindahan mantan bintang Inter Milan dan AS Roma. Radja Nainggolan nantinya akan dipasang untuk menggantikan George Blackwood yang sebelumnya telah dicoret dari Liga 1 2023-2024.

Lantas berapa besaran gaji yang didapat Radja Nainggolan selama bergabung di Bhayangkara FC?

Dikutip Okezone pada, Rabu (6/12/2023) COO Bhayangkara FC Sumardji mengungkapkan Radja Nainggolan akan diikat kontrak (setengah musim) hingga akhir musim Liga 1 2023-2024. Bhayangkara FC pun memiliki opsi perpanjangan kontrak untuk Radja Nainggolan. Tetapi, hal itu bisa terjadi apabila Bhayangkara FC masih tetap mentas di Liga 1 musim depan.