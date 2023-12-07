Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertama di RI, Melihat Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Jadi Lapangan Golf

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |12:53 WIB
Pertama di RI, Melihat Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Jadi Lapangan Golf
Bekas lahan tambang dijadikan lapangan golf (Foto: MPI)
A
A
A

BERAU – PT Berau Coal melakukan reklamasi pascatambang menjadi lapangan golf pertama di Indonesia.

"Lapangan Golf Binungan ini menjadi lapangan golf pertama di Indonesia yang dibangun di kawasan pascatambang saat reklamasi selesai," jelas Mine Closure Departement Head PT Berau Coal Doddy Herika W ketika ditemui di Lapangan Golf Binungan, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).

Doddy mengungkapkan, lapangan golf ini merupakan bagian dari program Kawasan Pengembangan Masa Depan atau dikenal dengan sebutan Kembang Mapan 56 lantaran dilakukan di area bekas tambang Blok 5 dan 6 di site Binungan yang telah ditambang Berau Coal sejak tahun 1995 dan ditutup tahun 2005 silam.

"Lapangan Golf ini merupakan bagian dari Kawasan Pengembangan Masa Depan (Kembang Mapan) yang terintegrasi dengan program pascatambang lainnya seperti peternakan, perikanan, perkebunan, outbond dan lainnya. Sehingga selanjutnya dapat menjadi sarana olahraga, rekreasi dan sumber ekonomi baru di Kabupaten Berau," tuturnya.

Lebih lanjut Doddy juga menerangkan alasan lahan reklamasi dibangun menjadi lapangan golf itu karena adanya permintaan dari stakeholder terkait.

"Karena saat itu ada permintaan dari stakeholder tapi kami tidak hanya prioritaskan jadi lapangan golf tapi kita buat sederhana mungkin. Sebenarnya reklamasi golf ini tidak banyak pohonnya, lebih enak tanam rumput. Jadi terpacu untuk coba membuat bentuk lain reklamasi apa yang bisa dibuat," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170645/tambang-Vm3o_large.jpg
Tren Pertambangan Hijau di Tengah Kenaikan Harga Batu Bara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165395/bahlil-IQBf_large.png
Bahlil: Logam Tanah Jarang Dikelola Negara, Tak Dibuka untuk Umum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164943/bahlil-NBZ8_large.png
Bahlil Sikat Pelaku Tambang Ilegal Tanpa Pandang Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162782/tambang-MsFO_large.jpg
Pengelola Tambang Emas Manfaatkan Spesies Perintis, Apa Manfaatnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161986/pertambangan-umih_large.jpg
Ini Dia Tren Pertambangan Masa Depan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/320/3147036/tambang-Y3vo_large.jpg
Daftar Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement