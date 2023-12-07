Pertama di RI, Melihat Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Jadi Lapangan Golf

BERAU – PT Berau Coal melakukan reklamasi pascatambang menjadi lapangan golf pertama di Indonesia.

"Lapangan Golf Binungan ini menjadi lapangan golf pertama di Indonesia yang dibangun di kawasan pascatambang saat reklamasi selesai," jelas Mine Closure Departement Head PT Berau Coal Doddy Herika W ketika ditemui di Lapangan Golf Binungan, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).

Doddy mengungkapkan, lapangan golf ini merupakan bagian dari program Kawasan Pengembangan Masa Depan atau dikenal dengan sebutan Kembang Mapan 56 lantaran dilakukan di area bekas tambang Blok 5 dan 6 di site Binungan yang telah ditambang Berau Coal sejak tahun 1995 dan ditutup tahun 2005 silam.

"Lapangan Golf ini merupakan bagian dari Kawasan Pengembangan Masa Depan (Kembang Mapan) yang terintegrasi dengan program pascatambang lainnya seperti peternakan, perikanan, perkebunan, outbond dan lainnya. Sehingga selanjutnya dapat menjadi sarana olahraga, rekreasi dan sumber ekonomi baru di Kabupaten Berau," tuturnya.

Lebih lanjut Doddy juga menerangkan alasan lahan reklamasi dibangun menjadi lapangan golf itu karena adanya permintaan dari stakeholder terkait.

"Karena saat itu ada permintaan dari stakeholder tapi kami tidak hanya prioritaskan jadi lapangan golf tapi kita buat sederhana mungkin. Sebenarnya reklamasi golf ini tidak banyak pohonnya, lebih enak tanam rumput. Jadi terpacu untuk coba membuat bentuk lain reklamasi apa yang bisa dibuat," lanjutnya.