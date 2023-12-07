Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BRI Berdayakan UMKM Lewat BRILianpreneur, Nilai Transaksinya Rp1,24 Triliun

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |13:14 WIB
BRI Berdayakan UMKM Lewat BRILianpreneur, Nilai Transaksinya Rp1,24 Triliun
BRI Berdayakan UMKM Lewat BRILianpreneur. (Foto: YouTube/BRI)
JAKARTA - Sebanyak 700 pelaku usaha mikro yang berpartisipasi dalam gelaran UMKM Expo (RT) BRILianpreneur.

Jumlah itu mengalami kenaikan signifikan dari posisi sebelumnya yakni 155 pelaku usaha.

 BACA JUGA:

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan dari 700 UMKM yang terlibat di UMKM Expo (RT) BRILianpreneur, nilai transaksinya mencapai USD80 juta atau setara Rp1,24 triliun.

Nilai transaksi tersebut juga mengalami kenaikan dari posisi terdahulu yang berada di angka USD33,5 juta.

 BACA JUGA:

“UMKM BRILianpreneur selama ini yang semula hanya 155 (UMKM), hari ini sudah 700 UMKM. Dan nilai transaksinya yang tadinya USD33,5 juta, hari ini sudah USD 80 juta,” ungkap Erick saat pembukaan UMKM Expo BRILianpreneur 2023 di Jakarta, Kamis (7/12/2023)

