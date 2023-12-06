Kunjungi Yogyakarta, Atikoh: Perlu Aksi Kreatif untuk Produk UMKM Tembus Pasar Dunia

YOGYAKARTA - Istri Calon Presiden 2024 Nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti menemui ratusan pelaku UMKM dan industri kreatif di Yogyakarta, Rabu (6/12/2023). Atikoh mengatakan, industri kreatif di Yogyakarta tak perlu diragukan sebab kental seni-budayanya di masyarakat.

Hal itu disampaikan usai berkunjung ke salah satu industri kreatif di Jalan Gamping, Sleman. Atikoh melihat langsung proses pembuatan produk kaos yang dijual sebagai oleh-oleh dengan desain yang unik dan menarik. Bahkan belajar proses menyablon.

Ia didampingi sang pemilik, Sugianto dan keluarga, serta sejumlah kader PDI Perjuangan juga dipandu berkeliling melihat toko dan produk lain yang dijual di Jogja T-Shirt. Kemudian, Ia menemui ratusan pelaku usaha yang telah menanti di aula.

"Kalau kita bicara industri kreatif Jogja punya potensi yang luar biasa ditunjang oleh pariwisata yang begitu potensial," kata Atikoh, Rabu (6/12/2023).

Ia pun mencontohkan produk Jogja T-Shirt yang sebenarnya sederhana, tetapi mampu memaksimalkan dengan desain yang apik dan mengangkat kearifan lokal.