Presiden Jokowi Minta KUR Tanpa Agunan, Apa Kata Dirut BRI?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tidak semua UMKM memiliki aset agunan (jaminan). Maka itu ia meminta perbankan untuk melihat prospek UMKM tersebut agar bisa diberikan kredit.

Terkait hal itu, Direktur Utama BRI Sunarso menegaskan, kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) BRI dengan pinjaman Rp100 juta tidak pakai agunan.

"Sebenarnya sekarang, kebijakan untuk KUR Rp100 juta itu tanpa jaminan, kok masih bisa dimintain jaminan? Itu bukan KUR, kalau KUR sampai Rp100 juta ada jaminan, itu bank akan kena pinalti," kata Sunarso usai pembukaan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, Kamis (7/12/2023).

Sunarso lantas meminta perbankan memperbanyak KUR yang di bawah Rp100 juta sehingga semua tanpa jaminan karena sudah ada aturannya.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menambahkan, kedepannya pihak BUMN sedang berdiskusi dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi UKM untuk peningkatan dari sisi penjaminannya.