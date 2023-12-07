Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Jokowi: Pelaku UMKM Jadi Penopang Ekonomi Nasional Kita

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |12:59 WIB
Presiden Jokowi: Pelaku UMKM Jadi Penopang Ekonomi Nasional Kita
Presiden Jokowi Hadiri UMKM Expo BRILianpreneur 2023. (Foto: Okezone.com/BRI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terima kasih ke pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah menjadi penopang ekonomi nasional Indonesia.

Jokowi menegaskan bahwa 61% PDB didukung oleh UMKM, diikuti oleh 97% yang berkaitan dengan tenaga kerja juga penyerapan usaha oleh UMKM.

"Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelaku umkm yang telah jadi penopang ekonomi nasional kita, kita tau PDB ekonomi kita 61% didukung oleh UMKM," ujar Jokowi dalam sambutannya di pembukaan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, Kamis (7/12/2023).

"Oleh karenanya saya menghargai dan mengapresiasi event ini, karena produk yang ditampilkan dikurasi sangat baik. Kemasan dan branding serta yang paling penting BRI mempertemukan UMKM dengan para buyer," imbuhnya.

Presiden juga memberikan penekanan bahwa UMKM harus naik kelas go digital, go internasional. “UMKM harus mampu menguasai pasar lokal namun tidak melupakan pasar global,” tegas Presiden Joko Widodo.

Senada dengan Presiden, Menteri BUMN RI Erick Thohir yang turut hadir pada acara tersebut mengungkapkan berbagai program yang telah diterapkan oleh BRI, termasuk program pemberdayaan seperti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 ini telah terbukti sukses dalam memutar perekonomian secara keseluruhan.

Dalam UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 ini, BRI mengajak 700 UMKM terkurasi. Sebanyak 378 UMKM di antaranya adalah pendaftar baru, 122 UMKM alumni UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR, 6 UMKM binaan Perusahaan Anak seperti Pegadaian, PNM dan BRI Ventures, 153 UMKM Local Heroes yang telah menjadi market leader dengan harapan dapat memperluas impact bisnis dan terkoneksi untuk berkolaborasi kepada UMKM lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/455/3190958/menteri_agus-H0RB_large.jpg
Reformasi Pemasyarakatan, Menteri Agus: Warga Binaan Jadi Co-Creator Industri Fashion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190928/banjir_di_sumatera-aL9F_large.jpg
Klaim Asuransi UMKM Korban Banjir Sumatera dan Aceh Capai Rp105 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188465/thrifting-fzrI_large.jpg
Ancaman Tak Cuma dari Thrifting, Gempuran Barang Impor China Bikin UMKM Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188463/maman-k1tR_large.png
Pemerintah Batasi Barang Impor dari China Usai Basmi Thrifting, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187109/menteri_umkm_maman-g7Fq_large.jpg
Menteri UMKM Respons soal Usulan Pembatasan Kuota Thrifting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/455/3186879/maman-IOxN_large.jpg
Purbaya Tolak Thrifting, Menteri UMKM: Pedagang Harus Berjalan Ekonominya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement