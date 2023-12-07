Presiden Jokowi: Pelaku UMKM Jadi Penopang Ekonomi Nasional Kita

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terima kasih ke pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah menjadi penopang ekonomi nasional Indonesia.

Jokowi menegaskan bahwa 61% PDB didukung oleh UMKM, diikuti oleh 97% yang berkaitan dengan tenaga kerja juga penyerapan usaha oleh UMKM.

"Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelaku umkm yang telah jadi penopang ekonomi nasional kita, kita tau PDB ekonomi kita 61% didukung oleh UMKM," ujar Jokowi dalam sambutannya di pembukaan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, Kamis (7/12/2023).

"Oleh karenanya saya menghargai dan mengapresiasi event ini, karena produk yang ditampilkan dikurasi sangat baik. Kemasan dan branding serta yang paling penting BRI mempertemukan UMKM dengan para buyer," imbuhnya.

Presiden juga memberikan penekanan bahwa UMKM harus naik kelas go digital, go internasional. “UMKM harus mampu menguasai pasar lokal namun tidak melupakan pasar global,” tegas Presiden Joko Widodo.

Senada dengan Presiden, Menteri BUMN RI Erick Thohir yang turut hadir pada acara tersebut mengungkapkan berbagai program yang telah diterapkan oleh BRI, termasuk program pemberdayaan seperti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 ini telah terbukti sukses dalam memutar perekonomian secara keseluruhan.

Dalam UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 ini, BRI mengajak 700 UMKM terkurasi. Sebanyak 378 UMKM di antaranya adalah pendaftar baru, 122 UMKM alumni UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR, 6 UMKM binaan Perusahaan Anak seperti Pegadaian, PNM dan BRI Ventures, 153 UMKM Local Heroes yang telah menjadi market leader dengan harapan dapat memperluas impact bisnis dan terkoneksi untuk berkolaborasi kepada UMKM lainnya.