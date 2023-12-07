Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara PLN Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Arfiah , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |16:38 WIB
Ini Cara PLN Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Cara PLN Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya bekerjasama dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) D'shafa untuk pertumbuhan ekonomi serta peningkatan ketahanan pangan.

General Manager PLN Unit Induk Jakarta Raya Lasiran menyatakan, bahwa kerja sama ini berfokus pada bidang pertanian yang dikelola secara modern. Sekaligus, dalam rangka mendukung Sustainable Development Goals (SDGs).

"Tadi kan bisa dilihat tanaman yang ditanam itu dikelola secara modern, tidak memerlukan campur tangan manusia. Jadi, kelembaban dan nutrisinya itu sudah otomatis menggunakan teknologi, sehingga menghasilkan tanaman yang lebih produktif," ujar Lasiran di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Dia menjelaskan hasil tanaman yang ada dapat diolah menjadi makanan matang. "Di sini juga diolah menjadi makanan matang seperti keripik dan lain-lain sehingga bisa dipasarkan ke supermarket dan lain-lain," tutur Lasiran.

Lasiran pun mengungkapkan, bahwa hasil penjualan tersebut memberikan hasil yang menguntungkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188230/pln_salurkan_listrik_di_bencana_sumatera-jrO2_large.jpg
PLN Berhasil Alirkan Listrik di Aceh Tamiang, Layanan RSUD hingga Posko Pengungsian Optimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179926/listrik_pln-L1cy_large.jpeg
Digitalisasi Layanan Listrik, Ini Kata YLKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179579/diskon_listrik_pln-spyH_large.jpg
Ini Cara Hitung Token Listrik PLN Oktober 2025, Ada Diskon 50 Persen? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178069/diskon_listrik_pln-QJ43_large.jpg
Ini Rincian Daya Listrik yang Dapat Diskon Listrik PLN 50 Persen di Oktober 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176003/biomassa-2kYe_large.jpg
Indonesia Siap Jadi Pemimpin Pasar Biomassa Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175435/gas_bumi-3evX_large.jpg
Pipa Gas West Natuna Mulai Dibangun, Topang Pasokan untuk Pembangkit Listrik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement