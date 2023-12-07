Ini Cara PLN Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya bekerjasama dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) D'shafa untuk pertumbuhan ekonomi serta peningkatan ketahanan pangan.

General Manager PLN Unit Induk Jakarta Raya Lasiran menyatakan, bahwa kerja sama ini berfokus pada bidang pertanian yang dikelola secara modern. Sekaligus, dalam rangka mendukung Sustainable Development Goals (SDGs).

"Tadi kan bisa dilihat tanaman yang ditanam itu dikelola secara modern, tidak memerlukan campur tangan manusia. Jadi, kelembaban dan nutrisinya itu sudah otomatis menggunakan teknologi, sehingga menghasilkan tanaman yang lebih produktif," ujar Lasiran di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Dia menjelaskan hasil tanaman yang ada dapat diolah menjadi makanan matang. "Di sini juga diolah menjadi makanan matang seperti keripik dan lain-lain sehingga bisa dipasarkan ke supermarket dan lain-lain," tutur Lasiran.

Lasiran pun mengungkapkan, bahwa hasil penjualan tersebut memberikan hasil yang menguntungkan.