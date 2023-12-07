Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub Kaji Usulan Penambahan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Kopo

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |19:08 WIB
Kemenhub Kaji Usulan Penambahan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Kopo
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji terkait usulan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko terkait penambahan stasiun untuk Kereta Api Cepat Jakarta Bandung atau yang sering disebut Whoosh, di daerah Kopo, Bandung.

"Tunggu kajian dulu kan nggak bisa kita putuskan gitu. kan kita bicara kereta cepat, bicara waktu perjalanan, jarak," kata Risal saat ditemui di Stasiun Halim LRT Jabodebek, Kamis (7/12/2023).

Selain itu, Risal mengatakan tersebut perlu melibat berbagai stakeholder terlait. Hal ini berkaitan dengan lahan dan lainnya.

"Kan ada pemilik lahannya juga ya posisi itu. Kita belum bisa bicara banyak tentang itu," katanya.

Adapun sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan penambahan stasiun untuk Kereta Api Cepat Jakarta Bandung atau yang sering disebut Whoosh, di daerah Kopo, Bandung.

Halaman:
1 2
