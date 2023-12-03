Kereta Cepat Whoosh Bikin Banyak Turis ke Bandung, Ini Buktinya

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat Kereta Cepat Whoosh memberikan dampak di sektor pariwisata di area Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Lewat kerja sama dengan berbagai destinasi wisata, kunjungan wisatawan ke di Bandung Raya meningkat.

BACA JUGA:

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa menyebut, peningkatan kunjungan pariwisata dan ekonomi menjadi tujuan dari kehadiran Kereta Cepat Whoosh. Menurutnya, Whoosh dirancang bukan hanya sebagai moda transportasi, tapi juga sebagai penggerak roda perekonomian di masyarakat.

“Lewat kerja sama yang dilakukan dengan berbagai pelaku pariwisata, kami ingin memberikan nilai tambah dan meningkatkan layanan untuk penumpang sekaligus ambil bagian dalam upaya meningkatkan perekonomian lokal. Dan setelah lebih dari satu bulan berjalan, kerja sama ini mendapat respon baik dari penumpang," ujar Eva melalui keterangan pers, Minggu (3/12/2023).

BACA JUGA:

Menurutnya, ada enam destinasi wisata yang membangun kerja sama dengan Kereta Cepat Whoosh. Kerja sama yang diberikan berupa gratis shuttle hingga gratis tiket masuk untuk pemegang tiket kereta cepat Whoosh.

Adapun destinasi wisata yang dimaksud antara lain Dusun Bambu, Farmhouse, Floating Market, The Great Asia Afrika, Tepi Danau dan Tepi Kota Healing.

Setelah sekitar 1 bulan program ini digulirkan, Eva mencatat terjadi peningkatan jumlah kunjungan di tempat wisata tersebut. Untuk Dusun Bambu, terjadi penambahan sekitar 4.500 pengunjung dalam satu bulan.