Insentif Pajak Bisa Bikin Milenial Mudah Beli Rumah?

JAKARTA - Konsultan properti internasional Cushman & Wakefield menyebut Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) membantu meningkatkan permintaan perumahan tapak pada 2024.

"Jadi insentif PPN DTP dapat membantu peningkatan terhadap permintaan kumulatif perumahan di sepanjang tahun 2024," ujar Director of Strategic Consulting of Cushman & Wakefield Arief Rahardjo di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

BACA JUGA: Pak Bas Nangis Usai Umumkan Kenaikan Tukin PNS PUPR

Dia menjelaskan permintaan kumulatif diproyeksikan meningkat sekitar 2,8 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) pada tahun 2024.

Kemudian lanjut dia kebijakan baru soal kemudahan warga negara asing (WNA) pada membeli properti di Indonesia dengan paspor juga dapat membantu peningkatan permintaan pada tahun depan, walaupun tidak signifikan.

Di mana dari sisi pasokan maka pasokan kumulatif perumahan tapak sampai pada akhir tahun ini relatif stabil. Sedangkan pasokan kumulatif perumahan tapak diperkirakan meningkat secara stabil sekitar 2,6% secara tahunan (YoY) pada 2024.